Aidez à répertorier la mante religieuse en Franche-Comté

Quand peut-on la rencontrer ? Vous pouvez l'observer en été, principalement de juillet à septembre. Au mois de juin, les minuscules larves de mante sortent de l’oothèque (nid fabriqué par la femelle l'automne précédent). Elles ressemblent à leurs parents, mais n’ont pas d’ailes et sont à peine plus grandes qu’une tête d’allumette. Après une série de mues, les larves deviennent des mantes adultes capables de se reproduire quelques semaines plus tard. Où vit-elle ? Elle a besoin de beaucoup de soleil et de chaleur. Vous pourrez donc l’observer par des journées ensoleillées dans les hautes herbes des prairies sèches, des friches, dans votre jardin ou encore dans les parcs urbains.