Alain Chandioux devient président de l’U2P Bourgogne-Franche-Comté

"Cette élection illustre l’ouverture et la diversité de l’Union des entreprises de proximité, première organisation patronale française en nombre d’entreprises représentées (plus de 3 millions), regroupant artisans, commerçants et professions libérales", explique l’U2P Bourgogne Franche-Comté .

À propos d’Alain Chandioux

Expert-comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Dijon et de la Cour administrative d’appel de Lyon, Alain Chandioux poursuit son activité professionnelle qu’il exerce à Chalon sur Saône.

Il a présidé le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne-Franche- Comté, a été vice-président national des experts-comptables en charge des partenariats et de la communication, et a occupé jusqu’en avril 2025 la présidence de la Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Dijon. Il est également président du réseau Initiative Saône-et-Loire, qui soutient les créateurs et repreneurs de fonds artisanaux et commerciaux via des prêts d’honneur.

Pour la première fois, l’U2P – créée en 2016 – sera présidée, tant au niveau national que régional, par un représentant des professions libérales. L’U2P est structurée autour de quatre confédérations fondatrices : CAPEB : artisans du bâtiment, CNAMS : métiers de la fabrication et des services (coiffure, mécanique, etc.), CGAD : alimentation de proximité (boulangers, bouchers, etc.), UNAPL : professions libérales (avocats, médecins, architectes, commissaires de justice, experts-comptables...) et la CNATP (travaux publics et paysage).

Ses missions principales :

Défendre les intérêts des petites entreprises auprès des pouvoirs publics

Participer activement au dialogue social national

Promouvoir l’apprentissage, la formation professionnelle et l’emploi de proximité Alain Chandioux souhaite inscrire son mandat dans une dynamique de proximité, de visibilité et d’influence. Il entend fédérer les quatre confédérations autour de trois axes forts :

Fédérer le réseau régional autour d’une parole commune

Valoriser les métiers et entreprises de proximité

Peser davantage dans les débats publics régionaux

L’U2P Bourgogne-Franche-Comté représente près de deux tiers du tissu entrepreneurial régional. Elle porte la voix de celles et ceux qui créent de l’emploi local, forment des apprentis, innovent et font vivre nos territoires.