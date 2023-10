Massacre à Paris en 1961 : un hommage mardi 17 octobre à Besançon

Pour rappel, Maurice Papon, préfet de police de Paris qui conduisait les opérations, a été condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l’humanité, pour des actes commis entre 1942 et 1944. Grâce à l’action de citoyens, historiens, écrivains et associations, l'histoire n'a pas été oubliée. Selon les associations et les syndicats, "rendre hommage aux victimes de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, c’est refuser toutes les violences d’Etat utilisées pour réprimer les manifestations".

La reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 comme crime d’Etat

Car si ce massacre a longuement été étouffé, cet hommage exige aujourd'hui la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 comme crime d’Etat. "C’est exiger de l’Etat français la reconnaissance officiellement de sa responsabilité dans les massacres liés à la colonisation. C’est réclamer l’ouverture des archives de la guerre d’Algérie et de la colonisation aux chercheurs français et étrangers, sans restrictions, ni exclusives. C’est refuser tous les discours xénophobes, racistes et colonialistes".