Arnaques à l’assurance retraite : la caisse nationale d’assurance vieillesse tire la sonnette d’alarme

En ce mois d’août 2025, les arnaques sur internet se multiplient, et visent souvent les plus vulnérables. De plus en plus, de faux conseillers en assurances retraites promettent des placements lucratifs, sous couvert de prétendues revalorisations. Il est important de prendre conscience des dangers de telles menaces pour mieux s’en protéger.

Des faux articles et courriels frauduleux circulent activement ur les réseaux sociaux, promettant aux retraités une revalorisation fictive de 4,8%, en échange d’une inscription sur un site, ou d’un rappel de pension dû à un oubli administratif. Renaud Villard, directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), déclare "nous faisons face à une diffusion accrue de contenus erronés, qui fragilisent la confiance des assurés".

La CNAV appelle à la vigilance dans un communiqué de presse, et indique les précautions à prendre. Elle rappelle qu’elle est "le seul acteur habilité à garantir une information juste, complète, et à jour sur les droits à la retraite". Renaud Villard fait de cette mission un axe principal de leur communication "Charge à nous de faire savoir qu’il n’y a qu’une seule source fiable d’informations sur la retraite !"

L’assurance retraite insiste sur le fait que les informations peuvent être obtenues gratuitement par les bénéficiaires, et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à des prestataires payants pour faire valoir ses droits. Ces informations sont accessibles sur le site internet de la CNAV, ou par les canaux de contact officiels tels que les courriers et les rendez-vous.

À la rentrée, la CNAV prévoit de lancer une campagne nationale d’information pour lutter contre ces arnaques et promouvoir les bons réflexes. Renaud Villard rappelle : "La retraite est un sujet sérieux. La qualité de l’information est essentielle pour permettre à chacun et chacune d’anticiper sereinement".