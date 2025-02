Arrestation d’un trafiquant de drogue aux Montboucons : deux ans de prison ferme

Suite à une enquête de plusieurs mois et à plusieurs signalements de riverains, la police nationale de Besançon a mis un terme aux activités d’un trafic de stupéfiants dans le quartier des Montboucons. Un individu de 42 ans, bien connu des services de police, a été interpellé le 18 février 2025 et condamné à deux ans d’emprisonnement.

Le 17 décembre 2024, les forces de l’ordre avaient mis en place une surveillance après plusieurs signalements de nuisances dans les parties communes des immeubles du secteur. Lors de cette opération, un individu a été observé en train d’effectuer une transaction. L’acheteur, interpellé avec un gramme d’héroïne, a été placé en garde à vue.

Un second échange a été repéré, mais l’acheteur, circulant en vélo électrique, n’a pu être interpellé. Face à l’urgence de la situation, la police a décidé de forcer l’entrée du domicile du suspect. Ce dernier a tenté de fuir en sautant par la fenêtre, tandis que sa compagne, présente dans le salon, était interpellée et placée en garde à vue.

La perquisition du logement avait permis de découvrir de l’héroïne, de la cocaïne, ainsi qu’une somme d’argent en espèces. Une cave, identifiée grâce aux chiens stups, contenait également des éléments liés au trafic : une compteuse à billets, deux trottinettes électriques, deux vélos, 123,12 grammes de cocaïne et 957 grammes de produit de coupe. Le locataire a prétendu ne plus en avoir l’usage.

Les consommateurs interpellés ont reconnu avoir acheté des stupéfiants à cet individu depuis plusieurs mois. L’un d’eux a déclaré avoir reçu 80 grammes de cocaïne en échange de relations sexuelles.

Interpellation et condamnation

Après des recherches infructueuses pour localiser le suspect en fuite, la police l’a finalement interpellé à son domicile le 18 février à 09h55, grâce à des interceptions téléphoniques et des autorisations judiciaires.

La perquisition a révélé 78 grammes d’héroïne, 3 grammes de cocaïne, 90 grammes de cannabis, 130 euros en espèces, ainsi qu’un pistolet automatique à blanc de marque KIMAR, chargé et approvisionné.

La pesée finale des stupéfiants saisis lors de l’opération du 17 décembre a permis d’identifier :

315 grammes d’héroïne,

33 grammes de cocaïne,

620 grammes de produit de coupe pour cocaïne,

85 grammes de cannabis,

Une somme de 6.535 euros.

Lors de son audition, l’individu a reconnu revendre de la drogue depuis mai 2024, principalement de l’héroïne et de la cocaïne, ainsi qu’un peu de cannabis. Il a déclaré travailler tous les jours, avec 4 à 5 clients générant entre 200 et 400 euros quotidiens. Il également a affirmé être rémunéré en stupéfiants et travailler pour une personne dont il disait avoir oublié le nom.

Au terme de sa garde à vue, le 20 février à 10h00, il a été présenté devant le tribunal judiciaire de Besançon. Condamné à deux ans de prison ferme, il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon.