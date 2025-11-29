Arrêt de travail : un nouveau dispositif de contrôle par visioconférence généralisé en décembre 2025

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’Assurance maladie déploiera dès décembre 2025 un nouveau dispositif de télécontrôle médical permettant de réaliser les contrôles des arrêts de travail en visioconférence. Jusqu’à présent, ces entretiens étaient menés uniquement en face à face lors d’un rendez-vous. Ce système, testé pendant trois mois dans trois régions pilotes, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie, est désormais étendu à l’ensemble du territoire.

L’examen réalisé par un médecin-conseil pourra dorénavant se tenir à distance via une visioconférence sécurisée entre vous et un médecin-conseil de l’Assurance maladie. Ce contrôle peut intervenir dans le cadre :

d’un arrêt de travail ;

d’un accident du travail ;

d’une maladie professionnelle ;

ou de certaines demandes d’invalidité.

L’Assurance maladie assure que ”les garanties, l’exigence et les objectifs restent identiques, que l’échange médical soit réalisé en visioconférence ou en face à face".

Des objectifs de simplification et de réduction des déplacements

Selon l’organisme, les finalités de ce télécontrôle médical sont de ”fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins-conseils" et de ”réduire les déplacements des assurés". Cette démarche vise ainsi à rendre les vérifications plus rapides et plus accessibles, tout en conservant les mêmes exigences médicales.

Une procédure en trois étapes

Le dispositif prévoit un déroulement clair et standardisé :

Deux jours avant l’entretien, un courriel précise la date, l’heure et les modalités de connexion. Un SMS est également envoyé, les coordonnées utilisées étant issues du compte ameli.

La veille du rendez-vous, un rappel est transmis par courriel et SMS.

Le jour du télécontrôle, l’assuré doit se connecter depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur afin d’échanger sur sa pathologie avec le médecin-conseil.

Si l’assuré n’est pas en mesure de participer à la visioconférence ou ne souhaite pas utiliser ce mode d’échange, un rendez-vous en présentiel lui est proposé.

Conséquences en cas d’arrêt jugé injustifié

À l’issue de l’entretien, si le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l'assuré en sera informé immédiatement et son médecin traitant également.

En cas de versement indu d’indemnités journalières, l’Assurance maladie peut demander le remboursement des sommes perçues à tort.