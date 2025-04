Assurance habitation et auto : 28 % des Bourguignons-Francs-Comtois renoncent à déclarer leurs sinistres

QUOI DE NEUF ? • Pendant les vacances scolaires, La Galerie Chateaufarine met l’environnement et la seconde main à l’honneur avec les Green Weeks ! Une initiative éco-responsable qui invite petits et grands à adopter de nouveaux réflexes durables à travers une série d’animations et d’ateliers. Au fil de l’événement, laissez-vous inspirer par des ateliers créatifs, et des ateliers de nos enseignes.