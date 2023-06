Attention aux arnaques téléphoniques de faux agents de la Banque de France !

Le monde de l’horlogerie sera mis à l’honneur à l’occasion des 24h du temps qui auront lieu les 17 et 18 juin dans la cour du Musée du Temps sur la place Granvelle de Besançon. Cette 9e édition se tiendra durant le même week-end que Grandes heures nature et affichera de ce fait une tonalité sportive en s’interessant notamment de près à la métrologie sportive mais également à tout ce qui relie le temps et le sport.