Avez-vous pensé à télécharger l’application Mobigo ?

PUBLI-INFO • Vous souhaitez vous déplacer en Bourgogne-Franche-Comté ? Vous préférez des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, ? L’application Mobigo est faite pour vous ! Mobigo, c’est l’outil indispensable pour vous accompagner dans tous vos déplacements en Bourgogne-Franche-Comté, en vous proposant une multitude de services et d’informations pour votre voyage.

Recherchez et visualisez votre itinéraire en train, car, bus, tram, vélo, covoiturage, autopartage, transport à la demande ou à pied. La plupart des réseaux de transport public de Bourgogne-Franche-Comté sont référencés dans Mobigo.

Heure de départ, lignes, points d’arrêts, temps de trajet, heures d’arrivée, correspondances, itinéraires piéton entre les arrêts et votre origine ou votre destination, Mobigo vous donne accès à toutes ces informations. Grâce à la mémorisation de vos arrêts favoris, Mobigo facilite vos recherches horaires au quotidien.

Retrouvez rapidement l’horaire du prochain départ de votre ligne ou à votre arrêt, via la recherche horaires. Vous pouvez aussi retrouver tous les horaires sur la journée ou à la date de votre choix. Vérifiez enfin l’état des services de transport sur vos réseaux et lignes en temps réel et disposez d’une information ajustée au cours de votre trajet.

L’application Mobigo vous indique également le coût de votre trajet, quelle que soit votre origine et votre destination, sur tous les réseaux de Bourgogne-Franche-Comté partenaires, ainsi que le montant des abonnements mensuels et annuels s’ils existent.

Elle simplifie votre quotidien. Avec l’appli M-ticket Mobigo, achetez et validez vos titres à bord des cars Mobigo : votre smartphone devient votre titre de transport !

Grâce à l’appli Mobigo, partagez l’information en temps réel : retard, affluence, dégradation d’un équipement, embouteillage…

Très vite, vous ne pourrez plus vous en passer! L’appli Mobigo, c’est le compagnon essentiel pour tous vos déplacements en Bourgogne-Franche-Comté !