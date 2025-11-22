Banque alimentaire : des produits de base et à longue date de conservation nécessaires pour la collecte en Franche-Comté

La collecte nationale de la Banque alimentaire se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 dans plusieurs points de vente du territoire. Pour rappel, l’association est toujours en recherche de bénévoles.

Au total, 116.000 bénévoles seront reconnaissables à leur gilet orange lors des différentes collectes effectuées en France. "En trois jours, la générosité des donateurs permet de réunir près de 10 % des approvisionnements annuels du réseau, soit l’équivalent de 20 millions de repas en 2024", indique la Banque alimentaire.

Zoom sur les produits nécessaires

La Banque Alimentaire a besoin de produits à longue date de conservation, et accentue cette année sur les produits alimentaires de base comme du sucre de l’huile, de la farine ou encore du café du thé, du cacao, de la confitures, des céréales, des biscuits, des légumes, de la viande-poisson, des fruits, du riz…

En Franche-Comté, les 2000 bénévoles de la collecte 2024 ont récolté 180 tonnes de produits alimentaires, représentant près de 360.000 repas.

Agir autrement

Vous ne faites pas de courses, vous êtes éloigné d’un point de collecte, vous pouvez utiliser le drive des Banques Alimentaires «monpaniersolidaire.org» et aider votre Banque Alimentaire locale en choisissant un type de panier alimentaire ; étudiant, petit déjeuner, famille petite ou grande…

Devenir bénévole

Les bénévoles accueillent le public à l’entrée des magasins, présentent l’opération et récupèrent les produits alimentaires donnés : conserves, pâtes, huiles, petit-déjeuner, etc. Ces dons seront ensuite triés, stockés puis redistribués tout au long de l’année aux personnes dans le besoin via les associations de la région. Contactez l’équipe de bénévoles via l’adresse mail suivante : ba250.collecte@banquealimentaire.org