Samedi 22 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Société Vie locale

Banque alimentaire : des produits de base et à longue date de conservation nécessaires pour la collecte en Franche-Comté

Publié le 22/11/2025 - 09:34
Mis à jour le 20/11/2025 - 17:09

La collecte nationale de la Banque alimentaire se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025  dans plusieurs points de vente du territoire. Pour rappel, l’association est toujours en recherche de bénévoles.

Images d'archives - Banques Alimentaires 2015 © Banque alimentaire
Images d'archives - Banques Alimentaires 2015 © Banque alimentaire

Au total, 116.000 bénévoles seront reconnaissables à leur gilet orange lors des différentes collectes effectuées en France. "En trois jours, la générosité des donateurs permet de réunir près de 10 % des approvisionnements annuels du réseau, soit l’équivalent de 20 millions de repas en 2024", indique la Banque alimentaire.

Zoom sur les produits nécessaires

La Banque Alimentaire a besoin de produits à longue date de conservation, et accentue cette année sur les produits alimentaires de base comme du sucre de l’huile, de la farine ou encore du café du thé, du cacao, de la confitures, des céréales, des biscuits, des légumes, de la viande-poisson, des fruits, du riz…

En Franche-Comté,  les 2000 bénévoles de la collecte 2024 ont récolté 180 tonnes de produits alimentaires, représentant près de 360.000 repas.

Agir autrement

Vous ne faites pas de courses, vous êtes éloigné d’un point de collecte, vous pouvez utiliser le drive des Banques Alimentaires «monpaniersolidaire.org» et aider votre Banque Alimentaire locale en choisissant un type de panier alimentaire ; étudiant, petit déjeuner, famille petite ou grande…

Devenir bénévole

Les bénévoles accueillent le public à l’entrée des magasins, présentent l’opération et récupèrent les produits alimentaires donnés : conserves, pâtes, huiles, petit-déjeuner, etc. Ces dons seront ensuite triés, stockés puis redistribués tout au long de l’année aux personnes dans le besoin via les associations de la région. Contactez l’équipe de bénévoles via l’adresse mail suivante : ba250.collecte@banquealimentaire.org

La Banque alimentaire de Franche-Comté recherche des bénévoles pour sa grande collecte de novembre

La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu du 28 au 30 novembre 2025 dans plusieurs points de vente du territoire. Pour mener à bien cette opération, elle a besoin de nombreux bénévoles. Voici tout ce qu’il faut savoir…

banque alimentaire bénévole collecte alimentaire

Publié le 22 novembre à 09h34 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Santé Société

La Niaque arrive à Besançon : une nouvelle ressource pour accompagner le retour à l’emploi après un cancer

La Niaque l’Asso, fondée en 2022 après cinq années d’expérimentation du programme La Niaque, arrivera début 2026 à Besançon. Sa mission : accompagner gratuitement les personnes touchées par un cancer ou une longue maladie dans leur rétablissement et leur retour à l’activité professionnelle. Explications avec Caroline Gilles, déléguée La Niaque L'Asso Bourgogne Franche-Comté.

cancer caroline gilles emploi la niaque maladie métier travail
Publié le 21 novembre à 14h30 par Alexane
Doubs
Société

Intoxications au monoxyde de carbone et feu de cheminée : le SDIS 25 appelle à la vigilance

Avec l’hiver qui s’installe, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) rappelle, en ce vendredi 21 novembre 2025, les bonnes habitudes à prendre pour éviter les feux de cheminée et les intoxications au monoxyde de carbone.

conseils feu de cheminée intoxication monoxyde de carbone sapeur-pompier sdis 25
Publié le 21 novembre à 11h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Faits Divers Société

Féminicide à Besançon : la victime avait porté plainte deux fois contre le suspect

Lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi en fin de journée, le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, ont détaillé les circonstances du féminicide survenu vers 7h00 dans le quartier des Prés-de-Vaux, à Besançon. Une enquête pour assassinat a été ouverte.

arme à feu assassinat Cédric Logelin décès enquête féminicide laurent perraut police nationale raid
Publié le 20 novembre à 20h08 par Alexane
Besançon
Société

Hommage à Mehdi Kessaci et rassemblement contre le narcotrafic ce samedi à Besançon

Suite à un appel national d’Amine Kessaci, dont le frère, Mehdi, a été tué la semaine dernière, victime d’un ”crime d’avertissement” par des narcotrafiquants à Marseille, à une mobilisation massive devant les mairies de France, la maire de Besançon Anne Vignot, invite les Bisontines et le Bisontins à se rassembler samedi 22 novembre 2025, sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

anne vignot drogue hommage narcotrafic rassemblement stupéfiants Trafic de stupéfiants
Publié le 22 novembre à 08h48 par Alexane
France
Société

“Tous responsables” : que contiennent le livret officiel et le kit d’urgence en cas de guerre ?

Le gouvernement a mis en ligne ce jeudi 20 novembre 2025 une version actualisée de son guide pratique "Tous responsables", un document imaginé sous l’ère Jean Castex, dans le sillage de la crise sanitaire du Covid-19. Présenté comme un outil de préparation citoyenne, ce livret propose une série de recommandations destinées à aider la population à réagir face à différents scénarios d’urgence : phénomènes climatiques extrêmes, conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles, ou encore attaques terroristes.

conflit guerre kit d'urgence urgences
Publié le 20 novembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

En Franche-Comté, 16.000 personnes ont poussé la porte du Secours Catholique en 2024

VIDEO • Depuis 30 ans, le secours catholique effectue un état de la pauvreté en France à travers les statistiques d’accueil des publics reçus. En Franche-Comté, 16.000 personnes en situation de précarité ont été à la rencontre des bénévoles. On en parle ce 20 novembre 2025 avec Antoine Aumonier, délégué du Secours Catholique dans la région.

pauvreté secours catholique
Publié le 20 novembre à 15h24 par Hélène L.
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, une pétition citoyenne demande une amélioration de l’accès aux toilettes publiques

Une pétition a été déposée sur la plateforme participative Ateliers Citoyens de Besançon pour demander une amélioration de l’accès aux toilettes publiques dans la ville. Cette initiative, ouverte aux signatures jusqu’au 26 décembre 2025, nécessite 1.500 soutiens pour être inscrite à l’ordre du jour d’un conseil municipal.

pétition toilettes wc
Publié le 20 novembre à 14h33 par Alexane
Franche-Comté
Société

25 novembre : le programme complet des manifestations dans le Doubs

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre 2025, l'association Solidarité femmes Besançon a partagé le programme complet des actions prévues dans le département du Doubs. Celui-ci propose plusieurs rencontres, conférences, films, expositions et manifestations pour les prochaines semaines à venir. Une mobilisation est prévue ce samedi à 15 h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

programme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 22 novembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

165.000 “violentomètres” apposés sur les sacs à pain dans le Doubs

VIDEO • Afin de lutter contre la violence faites aux femmes, un baromètre de la violence aussi appelé "violentomètre" figure sur 165.000 sacs à pain distribués dans 120 boulangeries du Doubs à partir de ce 19 novembre 2025. En 2024, 1.880 plaintes ont été déposées pour violences intrafamiliales et conjugales dans le département.

violence conjugale violentomètre
Publié le 19 novembre à 18h00 par Hélène L.
Pomoy
Société Transports

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 -1.32
ciel dégagé
le 22/11 à 09h00
Vent
2.81 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
82 %
 