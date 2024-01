“Besançon Célébrités” : un sondage participatif pour élire sa personnalité préférée…

"Chaque votant aura son nom dans les dernières pages de l’ouvrage à titre de remerciement, sous la rubrique « Ont voté : ». Et si vous avez la chance que votre liste de 10 corresponde au classement final des Bisontins, vous gagnerez un séjour de rêve pour deux personnes : dîner, spa et nuit à l’hôtel Le Sauvage ****", explique Mikaël Demenge, à l’initiative du projet.

Le community manager et président de "Besançon J’aime ma Ville" coordonne également le projet avec Alain Mendel, son éditeur (éditions Sekoya) et Vincent Marron pour la maquette et la mise en page.

Des personnalités mises à l’honneur

Jean-François Solnon, historien, auteur de nombreux ouvrages d’histoire et Pierre Emmanuel Guilleray, conservateur de la bibliothèques et archives de la ville de Besançon, feront partager leur savoir à travers l’ouvrage "Besançon Célébrités". "Plus de 300 autres personnalités seront également répertoriées, et un chapitre sera spécifiquement dédié aux bisontines qui ont marqué notre ville", souligne Mikaël Demenge.

