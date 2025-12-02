Mardi 2 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon

Besançon classée parmi les villes avec une forte baisse de la vacance commerciale

Publié le 02/12/2025 - 10:00
Mis à jour le 02/12/2025 - 09:57

La fédération des acteurs du commerce dans les territoires a sorti ce 1e décembre 2025 une étude sur l'emploi dans le commerce et la vacance commerciale dans les villes françaises. Besançon arrive en tête de ce classement.

© Alexane Alfaro

L’étude a été réalisée en partenariat avec  Codata et SAD Marketing.

"Dans cette étude, la Ville de Besançon s'illustre particulièrement. Sa maire, Anne Vignot, a répondu à nos questions. Son interview est à retrouver dans notre étude", prévient FACT.

A l’échelle nationale, l’étude montre que le commerce reste un moteur essentiel de l’économie. Entre 2006 et 2024, l’emploi salarié dans le commerce et la restauration a progressé de +26 %, soit plus de 606 000 créations d’emplois nettes, et de +8 % depuis 2019.

Zoom sur les vacances commerciales

Concernant les vacances commerciales hors Ile-de-France, elle s’est "fortement ralentie lors de la dernière mandature (+1 point de pourcentage contre +3,2 points pendant la précédente)". "37% des villes françaises sont parvenues à réduire leur vacance commerciale entre 2019 et 2024, contre seulement 12% entre 2014 et 2019", peut-on lire dans l’étude.

Palmarès des 10 villes qui ont affiché la plus forte baisse de la vacance commerciale entre 2019 et 2024 pou plus de 100 000 habitants :

Besançon (Doubs) :

  • Taux de vacance en 2019 : 12,2% ;
  • Taux de vacance en 2024 : 8,4% ;
  • Evolution en points : -3,8 points
  • Evolution en pourcentage : -30,9%

La ville de Besançon est suivi par Montreuil, Brest, Dijon et Reims.

classement ville de besançon

Publié le 2 décembre à 10h00 par Hélène L.
