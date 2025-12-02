Besançon classée parmi les villes avec une forte baisse de la vacance commerciale

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La fédération des acteurs du commerce dans les territoires a sorti ce 1e décembre 2025 une étude sur l'emploi dans le commerce et la vacance commerciale dans les villes françaises. Besançon arrive en tête de ce classement.

L’étude a été réalisée en partenariat avec Codata et SAD Marketing.

"Dans cette étude, la Ville de Besançon s'illustre particulièrement. Sa maire, Anne Vignot, a répondu à nos questions. Son interview est à retrouver dans notre étude", prévient FACT.

A l’échelle nationale, l’étude montre que le commerce reste un moteur essentiel de l’économie. Entre 2006 et 2024, l’emploi salarié dans le commerce et la restauration a progressé de +26 %, soit plus de 606 000 créations d’emplois nettes, et de +8 % depuis 2019.

Zoom sur les vacances commerciales

Concernant les vacances commerciales hors Ile-de-France, elle s’est "fortement ralentie lors de la dernière mandature (+1 point de pourcentage contre +3,2 points pendant la précédente)". "37% des villes françaises sont parvenues à réduire leur vacance commerciale entre 2019 et 2024, contre seulement 12% entre 2014 et 2019", peut-on lire dans l’étude.

Palmarès des 10 villes qui ont affiché la plus forte baisse de la vacance commerciale entre 2019 et 2024 pou plus de 100 000 habitants :

Besançon (Doubs) :

Taux de vacance en 2019 : 12,2% ;

Taux de vacance en 2024 : 8,4% ;

Evolution en points : -3,8 points

Evolution en pourcentage : -30,9%

La ville de Besançon est suivi par Montreuil, Brest, Dijon et Reims.