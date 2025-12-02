Besançon classée parmi les villes avec une forte baisse de la vacance commerciale

L’étude a été réalisée en partenariat avec Codata et SAD Marketing.
"Dans cette étude, la Ville de Besançon s'illustre particulièrement. Sa maire, Anne Vignot, a répondu à nos questions. Son interview est à retrouver dans notre étude", prévient FACT.
A l’échelle nationale, l’étude montre que le commerce reste un moteur essentiel de l’économie. Entre 2006 et 2024, l’emploi salarié dans le commerce et la restauration a progressé de +26 %, soit plus de 606 000 créations d’emplois nettes, et de +8 % depuis 2019.
Zoom sur les vacances commerciales
Concernant les vacances commerciales hors Ile-de-France, elle s’est "fortement ralentie lors de la dernière mandature (+1 point de pourcentage contre +3,2 points pendant la précédente)". "37% des villes françaises sont parvenues à réduire leur vacance commerciale entre 2019 et 2024, contre seulement 12% entre 2014 et 2019", peut-on lire dans l’étude.
Palmarès des 10 villes qui ont affiché la plus forte baisse de la vacance commerciale entre 2019 et 2024 pou plus de 100 000 habitants :
Besançon (Doubs) :
- Taux de vacance en 2019 : 12,2% ;
- Taux de vacance en 2024 : 8,4% ;
- Evolution en points : -3,8 points
- Evolution en pourcentage : -30,9%
La ville de Besançon est suivi par Montreuil, Brest, Dijon et Reims.