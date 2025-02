Besançon : dernière semaine pour postuler aux emplois saisonniers des collectivités

La Ville de Besançon rappelle que ces postes offrent aux jeunes "l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle tout en contribuant au bon fonctionnement des services publics durant la période estivale". Les candidatures doivent être déposées en ligne sur emploi.grandbesancon.fr

Des postes dans divers domaines

Bien que les emplois saisonniers dans les domaines culturels (musées, Citadelle) et sportifs soient nombreux, d'autres opportunités sont également proposées au sein des services administratifs, notamment auprès des relations usagers et de la santé publique. Par ailleurs, plusieurs postes sont à pourvoir dans les directions techniques, telles que la voirie, la biodiversité et les espaces verts, l'eau et l'assainissement ou encore la gestion des déchets.

Chaque été, ces emplois saisonniers sont occupés par plus de 220 jeunes.