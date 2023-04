Besançon : elle escroque un coiffeur avec 800 euros de chèques volés

Âgée de 19 ans, la jeune femme a utilisé six chèques volés pour le paiement de plusieurs prestations de coiffure et l’achat de produits, entre le 7 octobre 2022 et le 17 avril 2023. Les investigations bancaires ont prouvé l’utilisation de trois autres chèques volés, pour un montant total de 796.40 euros. Entendu, le titulaire du chéquier a déposé plainte au service de police pour vol et utilisation frauduleuse de moyens de paiement.

La mise en cause a reconnu l'utilisation des chèques volés mais pas le vol du chéquier en remettant en cause le beau-fils du plaignant. Après une perquisition réalisée au domicile du père de l’accusée, onze formules de chèque ont été découvertes. En audition libre, le titulaire du chèque a nié les faits reprochés. Une confrontation a été organisée entre les deux mis en cause qui maintenaient leurs déclarations.

La jeune femme sera convoquée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 14 septembre et devra se rendre au tribunal le 20 décembre.