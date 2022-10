Besançon : il laisse tomber les billets de banque lors de sa fuite

Dans la nuit du 9 octobre, les policiers de la BAC ont interpellé deux jeunes de 19 ans et 20 ans au 24 de la rue de Fribourg. En possession de 3600€ en liquide et de résinne de cannabis, ils ont été placé en garde à vue.

Dans la nuit de dimanche, les policiers de la BAC, en surveillance sur un point de deal ont remarqué la présence d’un véhicule suspect.

Alors qu’ils allaient procéder au contrôle du véhicule, le passager prenait la fuite à la vue des policiers et laissait tomber des billets de banque. L’homme de 20 ans était interpellé par les policiers qui ont découvert sur lui la somme de 3650€.

De son côté, le conducteur était en défaut de permis (annulé) et possédait une boîte contenant de la résine de cannabis. Positif au dépistage de stupéfiant, le conducteur et son passager ont été placé en garde à vue et écopent d’une convocation devant les tribunaux en mars prochain.