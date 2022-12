Arrêté par les agents de sécurité du magasin après les caisses, l’individu avait du matériel volé sur lui. Une fois sur place, les autorités ont interpellé l’auteur, âgé de 18 ans.

Le montant de la marchandise s’élève à plus de 339 €. Le mis en cause a été conduit au commissariat et placé en garde à vue.