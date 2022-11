BesanÃ§on : le cafÃ©-librairie Â«Â L’IntersticeÂ Â» va s’installer dans la Boucle

Le 1er décembre 2022, la librairie "À la page", au 43 rue Mégevand à Besançon, laissera place à un commerce d’un nouveau genre : un café-librairie. "L’Interstice" se définit comme un lieu chaleureux, engagé et inclusif, qui combine amour des livres et plaisirs gustatifs.

Le nouveau commerce se veut être "un espace entre les espaces", avec une dimension participative forte. "Il s’agit avant tout d’un lieu de rencontre" :

"Rencontre entre la lecture et les plaisirs gustatifs" : dégustation de boissons chaudes et pâtisseries bio, en circuit-court ou fait-maison, tout en parcourant des BDs, des romans graphiques, ou des livres, neufs ou d’occasion ;

"Rencontre entre les acteurs de solidarité" : des producteurs locaux et des associations de terrains font partie intégrante de la vie du lieu.

"Rencontre entre les humains" : il sera possible d’assister à des événements culturels, tels que des lectures publiques, expositions et conférences scientifiques. Programmation définie pour les adultes, mais également pour les enfants avec leurs parents.

Les gérants de L’Interstice souhaitent en faire "un espace en dehors du monde pour souffler, se retrouver collectivement, faire une pause goûter/lecture avec ses enfants ou prendre le temps entre amis".

Côté café et pâtisseries

Dans la partie café du lieu, les clients pourront commander différentes boissons chaudes (thé, café, chocolat chaud) ou fraîches (jus et sirops locaux) qu’ils pourront accompagner de pâtisseries "faites maison" issues de matières premières en circuit-court et bio pour une grande majorité. Les pâtisseries (brownies, cookies, madeleines, banana bread, cinnamon rolls et bien d’autres encore) seront réalisées sur place. Une gamme vegan et sans gluten sera proposée.

Par ailleurs, L’Interstice sera un lieu ouvert aux familles. Un espace spécialement dédié aux enfants sera aménagé, où boissons et pâtisseries de tailles adaptées seront proposées.

Côté librairie

La librairie se veut avant tout "une librairie engagée et inclusive dans laquelle nous souhaitons véhiculer des valeurs écologiques, sociales et solidaires". Sa sélection de romans graphiques, bandes-dessinées, romans et essais met ces enjeux en avant. Les enfants et adolescents pourront également découvrir des ouvrages adaptés à leur âge, au rayon jeunesse, dans l’espace qui leur sera dédié.

L’Interstice indique sélectionner les maisons d’éditions avec lesquelles il souhaite collaborer, et notamment les maisons d’éditions indépendantes ou locales ou encore prônant des valeurs proches des siennes.