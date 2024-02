Besançon : plus de 13.300 dépôts sauvages ramassés en 2023, près de 500 en 2024…

À Besançon, les incivilités les plus courantes et qui coûtent le plus cher à la collectivité sont :

N°3 les tags et affichages sauvages

N°2 les défections canines

Et la N°1, les dépôts sauvages.

Ce qu’on appelle dépôts ou décharges sauvages sont des amas de déchets illégaux abandonnés dans des lieux qui n’ont pas vocation à les accueillir, comme par exemple des coins de rue ou des forêts. Ils ont des impacts multiples et directs sur la qualité de vie des habitants, sur l’environnement, la nature et sur la santé publique.

183.000€ par an

À Besançon, ces dépôts sauvages, dont les contrevenants seraient ”Monsieur et Madame tout le monde” sans catégorie socio-professionnelle distincte ni âge en particulier, sont considérés comme un vrai fléau. Puisqu’au-delà des effets néfastes sur l’homme et la nature, il coûte une fortune à la collectivité, soit 183.000€ en 2023 pour financer le ramassage 13.373 dépôts sauvages. En 2024, en seulement deux mois, 471 dépôts illicites ont été retirés par le service de la voirie.

Pour lutter contre ces décharges illégales, la Ville de Besançon utilise une méthode pour tenter de dissuader les contrevenants et porte plainte le plus possible, comme nous l’explique Marie Zéhaf dans notre vidéo Quoi de neuf à Besac ?.

De lourdes conséquences judiciaires

Jet de papiers ou de mégots, abandon de gravats et autres déchets de bricolage et encombrants sur le trottoir ou dans un bois… La notion de dépôt illégal recouvre de multiples infractions dont la caractérisation et le sanctions sont prévues par plusieurs Code dont celui de l’environnement, le Code pénal, le code forestier pour ne citer qu’eux. Les contrevenant(e)s peuvent être puni(e)s d’une amande pouvant atteindre les 7.500€.

Une carte de déchetterie gratuite

Pourtant, il ne semble pas si compliqué de se rendre dans une déchetterie communale… Sur le site grandbesançon.fr, il est possible de faire une demande de carte gratuitement et de se rendre dans des points de collecte près de chez soi. ”Il existe aussi des entreprises privées qui peuvent débarrasser les personnes qui ont besoin”, précise Marie Zéhaf.

