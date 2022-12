La Ville de Besançon a obtenu le label "100 % Éducation Artistique et Culturelle" des ministères de la Culture et de la Communication ainsi que de l’Education Nationale et de la Jeunesse, a-t-on appris lundi 5 décembre 2022. Ce label valorise les collectivités engagées dans des projets qui facilitent la rencontre des jeunes avec les artistes, les œuvres et les structures qui animent la vie culturelle de leur territoire.

Depuis 2014, la Ville de Besançon agit en faveur de ce développement à travers le dispositif pédagogique des "Parcours culturels". Chaque année, il permet aux élèves des écoles publiques élémentaires et maternelles de découvrir un domaine artistique et culturel. Tournés vers le spectacle vivant, la musique, les arts visuels, ou encore le patrimoine, les sciences ou la citoyenneté, il propose une approche pluridisciplinaire du monde des arts et de la culture via des ateliers, pratiques artistiques, échanges, médiation, etc.

En 2022-2023, 71% des élèves de classes publiques élémentaires et 89 % des élèves de classes publiques maternelles du quartier de Planoise bénéficient des "Parcours culturels".

Sous la gouvernance étroite et conjointe de la Ville de Besançon, de la direction des services départementaux de l’Éducation national, de la direction régionale des Affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, "les Parcours culturels constituent ainsi un dispositif complet, généralisable et reproductible en matière d’éducation artistique et culturelle, qui permet de lutter contre les inégalités", souligne la Ville de Besançon.