Besançon : un fourgon se renverse, le conducteur n’avait plus de permis

Aucun blessé n’est à déplorer, toutefois, le conducteur n’avait plus de permis de conduire. Il a expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans un arbre. Les fonctionnaires ont constaté que le camion avec des pneus lisses et qu’il y avait un défaut d’assurance.

Le conducteur, âgé de 57 ans, a été placé en garde à vue jusqu’en milieu d’après-midi. Lors de son audition, il a reconnu les faits en expliquant que ses freins ne répondaient plus.

Il est convoqué en mai 2024 devant le délégué du procureur en vue de la notification d’une ordonnance pénale.