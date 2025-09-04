Bien-être des élèves : le lycée Adrien Pâris à Besançon lance son premier Forum santé

À l’occasion de la rentrée colaire, le lycée Pierre Adrien Pâris à Besançon place le bien-être des élèves au premier plan en organisant son tout premier Forum Santé le 2 septembre 2025, un temps fort dédié à la prévention et à l’intégration des nouveaux arrivants.

Mardi dernier, près de 120 élèves de seconde, de 3e Prépa-Métiers et de premières années de CAP ont participé à cette journée d’intégration pas comme les autres. Ils ont pu rencontrer les structures locales de prévention et d’accompagnement, découvrir leurs missions et bénéficier d’un premier contact direct avec les professionnels.

Des partenaires locaux mobilisés

Plusieurs structures bisontines reconnues étaient présentes pour animer des stands et échanger avec les élèves : CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) / CICS / Cegidd / RéPPOP / Maison des Adolescents / CPAM. À travers ce forum, ces acteurs de la santé ont pu se rendre visibles et accessibles, favorisant un premier lien de confiance. "J’ai pu apprendre beaucoup de choses, j’ai vraiment aimé l’escape game sur les dents, mais aussi la Maison des Adolescents avec qui nous avons pu parler de pourquoi nous n’allions pas bien et découvrir les symptômes de la souffrance. Les intervenants étaient tous sympas et intéressants", témoigne un élève de seconde.

Donner un visage à la prévention

"Nous faisons souvent face à des élèves en souffrance ou confrontés à des comportements à risque, mais il est parfois difficile de les orienter vers les structures adaptées, tout simplement parce qu’ils ne les connaissent pas. De nombreux jeunes n’osent pas franchir la porte d’un lieu inconnu, par peur ou par manque de repères. Ce forum a donc pour but de créer une première rencontre, de mettre un visage sur ces professionnels, et de montrer que ces structures sont accessibles, bienveillantes, et prêtes à les accompagner", a expliqué Marion Grandvincent, infirmière scolaire du lycée à l’origine du projet.

Le lycée Pierre Adrien Pâris poursuit depuis deux ans une démarche visant à améliorer le bien-être des élèves. En 2024, sa participation au programme national TABADO, dédié au sevrage tabagique, lui a valu la première place régionale et un chèque de 1.000€, utilisé pour créer une salle zen, espace de détente et de ressourcement. Le premier Forum Santé confirme donc cette dynamique en proposant "une rentrée préventive et adaptée aux besoins des jeunes".

"Ce type d’événement peut aider les jeunes à connaître les différentes ressources qui existent, mais aussi leur donner des informations sur les idées reçues qu’ils peuvent avoir", témoigne une intervenante du RéPPOP.