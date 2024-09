Bilan après un an du programme ÉduRénov de la banque des territoires

OFFRE D'EMPLOI •

La Ville de Besançon recrute pour le Département Architecture et Bâtiment un.e serrurier.ère métallier.ère au sein du service régie bâtiment.

Vous forgez, façonnez, ajustez et assemblez les pièces et les éléments qui entrent dans la composition d'un bâtiment. Vous en assurez la pose, l'entretien et la réparation.