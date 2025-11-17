Lundi 17 Novembre 2025
Besançon
Economie

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Publié le 17/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 15:06

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

L’ordinateur portable ACER Aspire : puissance et élégance réunies

© Boulanger Besançon

Pour les passionnés de performance, le ACER Aspire A15-51M-90HF est la référence du moment. Équipé du puissant processeur Intel Core i9 13? génération à 14 cœurs, ce portable offre une réactivité fulgurante, idéale pour le multitâche, le montage vidéo ou le gaming. Son écran 15,6 pouces LCD restitue des images d’une grande clarté, tandis que ses 32 Go de mémoire vive et son SSD de 1 To garantissent une fluidité exemplaire. Design épuré, légèreté et robustesse font de ce modèle un compagnon parfait, aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Une occasion en or de s’offrir la performance à prix Black Friday !

TV Oled Samsung : l’image réinventée par l’intelligence artificielle

© Boulanger Besançon

Plongez au cœur du divertissement avec la nouvelle TV OLED SAMSUNG TQ55S92FA 2025, un bijou technologique de 55 pouces (138 cm). Grâce à son processeur AI 4K Gen1, cette télévision ajuste automatiquement le son et l’image pour une immersion totale. Compatible HDMI 2.1, elle promet des sessions de jeu ultra-fluides jusqu’à 144 Hz de fréquence optimisée. Son système connecté Tizen vous donne accès à vos plateformes de streaming préférées en un clin d’œil. Élégante avec son pied central et dotée d’un son de 60 W, elle transforme votre salon en véritable salle de cinéma. Un must-have du Black Friday pour les amateurs d’images parfaites.

Friteuse sans huile EssentielB : la cuisine saine et pratique

© Boulanger Besançon

Craquez pour la friteuse sans huile ESSENTIELB EAF2, l’alliée idéale pour des repas gourmands et équilibrés. Avec sa grande capacité de 8 litres répartie en deux bacs de 4 L, vous pouvez cuire simultanément deux plats différents : parfait pour régaler toute la famille ! Puissante (2600 W) et polyvalente, elle propose 10 programmes prédéfinis et un thermostat réglable de 50°C à 200°C pour s’adapter à toutes vos envies. Sa cuve amovible facilite le nettoyage, tandis que sa technologie de cuisson sans huile réduit les graisses sans compromis sur le goût. En promotion spéciale Black Friday, c’est le moment de (re)découvrir la cuisine simple, saine et savoureuse.

Réfrigérateur multi-portes Siemens : élégance, silence et connectivité

© Boulanger Besançon

Alliant design et innovation, le réfrigérateur multi-portes SIEMENS KF96RSBEA IQ700 séduit par ses 572 litres de volume total et son fonctionnement silencieux à seulement 39 dB. Avec ses 401 L de réfrigérateur et ses 171 L de congélateur, il répond aux besoins des familles nombreuses tout en offrant un dégivrage automatique. Son atout phare ? Une cave à vin intégrée dont la température se règle facilement depuis le bandeau tactile ou via l’application Home Connect. Élégant et intelligent, ce modèle incarne le confort moderne à prix exceptionnel pendant le Black Friday.

Infos pratiques

  • Boulanger Besançon
  • Rue Guillaume Apollinaire, Cc Géant Casino – ZAC de Châteaufarine, 25000 Besançon
  • Ouvert jusqu’à 20h00 le 28 novembre 2025
  • Ouvert de 10h00 à 18h30 le 30 novembre 2025

© Boulanger Besançon

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

