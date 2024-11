Boucle d'Arts, un mois de rencontres artistiques à Besançon

La boutique éphémère de Boucle d’Arts revient pour sa troisième édition, offrant une nouvelle fois un espace où l’art se mêle à la convivialité et à la simplicité. Rendez-vous du 23 novembre au 23 décembre 2024 à l'Atelier Oxymore à Besançon.

Les artistes

Cette année, onze artistes visuels seront au rendez-vous :

Abigaïl Franz (céramiste, dessinatrice),

Cyril Guffroy (graveur, imprimeur),

Julie Castaing (photographe),

Gaëlle Choquet (illustratrice),

Lucie Besançon (illustratrice),

Roxane Godrie dite Rox (peintre plasticienne),

François Cousson (peintre singulier),

Cirt Hash (peintre pochoiriste),

Marie Nortier (peintre, illustratrice),

Morgane Malapert (illustratrice)

Alexandra Guffroy (plasticienne).

Le public pourra ainsi découvrir des œuvres variées : pièces originales, séries numérotées et reproductions.

Les visiteurs pourront également rencontrer les artistes durant leurs permanences, assister à des démonstrations, participer à des ateliers créatifs. L’objectif est de permettre aux artistes de présenter leur travail tout en favorisant les échanges avec le public.

Les temps forts

Divers ateliers, démonstrations et concerts seront proposés offrant au public des occasions d'interaction avec les artistes et leurs pratiques.

Atelier Linogravure avec Cyril Guffroy

Cyril proposera un atelier d’initiation à la linogravure le dimanche 15 décembre de 14h00 à 17h00, avec matériel fourni. Le tarif est de 20 euros, et l’inscription est requise par mail (5 personnes maximum) : cyril.guffroy@gmail.com.

Ateliers de Cartes de Vœux avec Abigaïl Franz

Abigaïl animera deux ateliers de création de cartes de vœux à l’aquarelle ou aux crayons de couleur les dimanches 15 et 21 décembre, de 10h00 à 13h00. Les réservations sont conseillées au 07.81.94.04.10.

Ateliers d’Écriture avec Aurélia Iordanov, Les Ateliers Mots Libres

Aurélia proposera deux ateliers d’écriture :

“C’est quand Noël déjà?” le samedi 30 novembre de 14h00 à 16h00.

“Viens dans ma boutique!” le samedi 14 décembre de 10h00 à 12h00.

Réservations au 06.89.60.72.38. Plus d’informations sur son site : www.lesateliersmotslibres.fr

Concert de Julie Castaing et Anaïs Bodart

Julie Castaing (voix) et Anaïs Bodart (violoncelle) offriront un concert intimiste de pop mélodique, créant une atmosphère douce et mystérieuse.

Infos pratiques

Horaires :

Du 23 novembre au 7 décembre : 13h00 - 19h00

Du 8 au 23 décembre : 10h00 - 19h00

Fermé les mardis.

Accès : À deux pas de la gare et de la place Flore, l’Atelier Oxymore est accessible en tram (ligne T2, arrêt Flore) et en bus (lignes 6 et 4, arrêt Flore). Un parking gratuit est disponible à proximité.