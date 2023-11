Bourgogne Franche-Comté : l’emploi dans le privé en baisse au 2e trimestre 2023

Cette étude présente les principales tendances concernant les effectifs salariés du secteur privé.

Globalement, la région Bourgogne-Franche-Comté fait face à un ralentissement de la croissance des effectifs salariés du secteur privé au deuxième trimestre 2023, "qui s’explique par un faible dynamisme tant au niveau des emplois permanents que de ceux dans l'intérim", nous explique-t-on. Les difficultés se concentrent dans les secteurs de la construction, de l'industrie et du commerce. Les services hors intérim restent positifs, mais leur croissance a également ralenti.

Des pertes et des baisses

Pour ce qui concerne l’emploi permanent, la construction a enregistré une baisse de 240 postes au deuxième trimestre 2023, qui vient s’ajouter à celle du trimestre précédent pour atteindre sur un an une baisse de - 0,5 % (contre 0,1 % en France).

L'industrie, en difficulté depuis plusieurs années, continue de décliner, avec une perte de 180 postes ce trimestre, alors que les chiffres nationaux sont en hausse de + 1,1 % sur un an.

Le secteur du commerce, affiche une perte de 80 postes (- 410 postes sur un an), alors que la tendance nationale est à la hausse, avec une augmentation de 0,4 % sur un an.

Dans les services hors intérim, la région s’inscrit dans la tendance nationale avec néanmoins un ralentissement : + 0,1 % ce trimestre après + 0,7 % le trimestre précédent. Sur un an, l’évolution reste positive en région : + 1,2 % contre + 1,9 % au niveau national.

Dans les départements

Ce trimestre, tous secteurs confondus, les départements de l’Yonne, de Saône-et-Loire et de Haute-Saône perdent des postes. La Côte-d’Or et le Doubs maintiennent tout juste leurs effectifs salariés. Le Territoire de Belfort, la Nièvre et le Jura montrent des signes plus encourageants.

(Communiqué)