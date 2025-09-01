Lundi 1 Septembre 2025
Alerte Témoin
Chemaudin et Vaux
Economie

Bourgogne Franche-Comté Signaux ouvre une agence à Lille

Publié le 01/09/2025 - 16:02
Mis à jour le 01/09/2025 - 12:04

Bourgogne Franche-Comté Signaux, entreprise spécialisée dans la fabrication de la signalisation routière, ouvre une nouvelle agence à Lille. Pour rappel, l’entreprise a inauguré sont site de production en septembre 2023  rue Robert Schwint dans la zone de l’échange 2 de Chemaudin-et-Vaux.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Implantée depuis plus de 30 ans à Rurey, Franche-Comté Signaux a connu d'importantes difficultés et avait été placée en liquidation judiciaire. Reprise en 2020 sous le nom "Bourgogne Franche-Comté Signaux", elle est finalement repartie de plus belle sous la direction d'Eridan Skana. Elle a ingéré son site de production en septembre 2023

Elle poursuit sa croissance en se rapprochant de ses clients du Nord de la France. Cette nouvelle implantation permettra :

  • Une meilleure réactivité grâce à une proximité accrue avec les collectivités et entreprises
    locales.
  • Une offre de services élargie adaptée aux besoins spécifiques des régions Hauts-de-France et
    Normandie
  • Le renforcement de l’équipe avec le recrutement de collaborateurs locaux.

Remarque : Bourgogne Franche Comté Signaux a été lauréate du concours organisé par le syndicat des équipements de la route lors des journées techniques en octobre 2024

Publié le 1 septembre à 16h02 par Hélène L.
