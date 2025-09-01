Bourgogne Franche-Comté Signaux ouvre une agence à Lille

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Bourgogne Franche-Comté Signaux, entreprise spécialisée dans la fabrication de la signalisation routière, ouvre une nouvelle agence à Lille. Pour rappel, l’entreprise a inauguré sont site de production en septembre 2023 rue Robert Schwint dans la zone de l’échange 2 de Chemaudin-et-Vaux.

Implantée depuis plus de 30 ans à Rurey, Franche-Comté Signaux a connu d'importantes difficultés et avait été placée en liquidation judiciaire. Reprise en 2020 sous le nom "Bourgogne Franche-Comté Signaux", elle est finalement repartie de plus belle sous la direction d'Eridan Skana. Elle a ingéré son site de production en septembre 2023

Elle poursuit sa croissance en se rapprochant de ses clients du Nord de la France. Cette nouvelle implantation permettra :

Une meilleure réactivité grâce à une proximité accrue avec les collectivités et entreprises

locales.

locales. Une offre de services élargie adaptée aux besoins spécifiques des régions Hauts-de-France et

Normandie

Normandie Le renforcement de l’équipe avec le recrutement de collaborateurs locaux.

Remarque : Bourgogne Franche Comté Signaux a été lauréate du concours organisé par le syndicat des équipements de la route lors des journées techniques en octobre 2024