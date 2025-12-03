Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

En Bourgogne Franche-Comté, 14 structures privées ou associatives locales engagées et sept agences Harmonie Mutuelle participent à l’opération. Les entreprises, associations et collectivités de la région peuvent d’ailleurs rejoindre l’opération à tout moment, en mettant simplement à disposition une urne en carton recyclé pour récolter les montures usagées, attelles et orthèses.

Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement de l’Éco-santé, porté par Harmonie Mutuelle, pour encourager des pratiques de santé plus responsables, tel que le réemploi de dispositifs médicaux.

Après plus de 14.000 paires collectées en 2024, l'Harmonie mutuelle Friday étend le dispositif aux attelles et orthèses pour sa 5eme édition, en embarquant près de 200 entreprises.

Liste des 7 agences participantes en Bourgogne Franche-Comté