Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

En Bourgogne Franche-Comté, 14 structures privées ou associatives locales engagées et sept agences Harmonie Mutuelle participent à l’opération. Les entreprises, associations et collectivités de la région peuvent d’ailleurs rejoindre l’opération à tout moment, en mettant simplement à disposition une urne en carton recyclé pour récolter les montures usagées, attelles et orthèses.
Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement de l’Éco-santé, porté par Harmonie Mutuelle, pour encourager des pratiques de santé plus responsables, tel que le réemploi de dispositifs médicaux.
Après plus de 14.000 paires collectées en 2024, l'Harmonie mutuelle Friday étend le dispositif aux attelles et orthèses pour sa 5eme édition, en embarquant près de 200 entreprises.
Liste des 7 agences participantes en Bourgogne Franche-Comté
- Dijon : 6 avenue Maréchal Foch, 21000 Dijon (étend le dispositif aux attelles et orthèses)
- Besançon : 22 place de la Révolution, 25000 Besançon
- Nevers : 7-8 rue Saint Martin, 58000 Nevers
- Chalon-sur-Saône : 10 place de Beaune, 71100 Chalon-sur-Saône
- Mâcon : 2 place de la Barre, 71000 Mâcon
- Auxerre : 3 avenue de la Fontaine, 89000 Auxerre (étend le dispositif aux attelles et orthèses)
- Sens : 63 rue de la République, 89100 Sens