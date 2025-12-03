Mercredi 3 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Publié le 03/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 03/12/2025 - 14:06

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

En Bourgogne Franche-Comté, 14 structures privées ou associatives locales engagées et sept agences Harmonie Mutuelle participent à l’opération. Les entreprises, associations et collectivités de la région peuvent d’ailleurs rejoindre l’opération à tout moment, en mettant simplement à disposition une urne en carton recyclé pour récolter les montures usagées, attelles et orthèses.

Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement de l’Éco-santé, porté par Harmonie Mutuelle, pour encourager des pratiques de santé plus responsables, tel que le réemploi de dispositifs médicaux.

Après plus de 14.000 paires collectées en 2024, l'Harmonie mutuelle Friday étend le dispositif aux attelles et orthèses pour sa 5eme édition, en embarquant près de 200 entreprises. 

Liste des 7 agences participantes en Bourgogne Franche-Comté 

  • Dijon : 6 avenue Maréchal Foch, 21000 Dijon (étend le dispositif aux attelles et orthèses) 
  • Besançon : 22 place de la Révolution, 25000 Besançon
  • Nevers : 7-8 rue Saint Martin, 58000 Nevers
  • Chalon-sur-Saône : 10 place de Beaune, 71100 Chalon-sur-Saône
  • Mâcon : 2 place de la Barre, 71000 Mâcon
  • Auxerre : 3 avenue de la Fontaine, 89000 Auxerre (étend le dispositif aux attelles et orthèses) 
  • Sens : 63 rue de la République, 89100 Sens

harmonie mutuelle lunette reconditionné

Publié le 3 décembre à 14h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

harmonie mutuelle lunette reconditionné
Publié le 3 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Santé

Le Centre de santé sexuelle de Besançon, un lieu où “on veille sur la vie” selon Christine Bouquin

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), le Département du Doubs a inauguré mardi 2 décembre 2025 les locaux du Centre de santé sexuelle et de la PMI installés désormais au 23 rue Charles Nodier à Besançon. 

centre de santé sexuelle christine bouquin département du doubs Protection maternelle et infantile
Publié le 3 décembre à 11h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Formations dentaires en Bourgogne Franche-Comté : l’ARS annonce un soutient supplémentaire de 3,8 millions d’euros

Quatre ans, quasiment jour pour jour, après l’annonce de la création d’une formation en Bourgogne-Franche-Comté, l’institut universitaire de soins dentaires (IUSD) du CHU de Dijon est inauguré ce 1er décembre 2025. A cette occasion, l’Agence régionale de santé a annoncé un soutien supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour l’ensemble de la formation en odontologie, à l’échelle régionale.

ars bourgogne franche-comté formation soins dentaires
Publié le 2 décembre à 16h00 par Hélène L.
Besançon
Santé

Le groupe Urolib célèbre 10 ans d’innovation dans le traitement focal du cancer de la prostate

À l’occasion de Movember, le groupe Urolib – premier acteur d’urologie en Bourgogne-Franche-Comté, réunissant 10 urologues associés – a célébré le 26 novembre dernier les 10 ans d’utilisation du traitement focal par ultrasons Focal One à la Clinique Saint-Vincent (ELSAN).

cancer de la prostate clinique saint-vincent santé urologie
Publié le 1 décembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane
France
Santé

Arrêt de travail : un nouveau dispositif de contrôle par visioconférence généralisé en décembre 2025

L’Assurance maladie déploiera dès décembre 2025 un nouveau dispositif de télécontrôle médical permettant de réaliser les contrôles des arrêts de travail en visioconférence. Jusqu’à présent, ces entretiens étaient menés uniquement en face à face lors d’un rendez-vous. Ce système, testé pendant trois mois dans trois régions pilotes, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie, est désormais étendu à l’ensemble du territoire.

arrêt de travail arrêt maladie cpam malade visioconférence
Publié le 29 novembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Santé

Téléthon 2025 : deux opérations solidaires au CHU de Besançon

À l’occasion du Téléthon qui aura lieu lors du week-end du 5 et 6 décembre 2025, le CHU de Besançon organise deux actions solidaires destinées à soutenir la recherche sur les maladies rares. Acteur engagé du territoire, l'établissement proposera cette année un grand défi ludique ouvert au public intitulé "Les forêts éphémères" et l’opération "Dessert jaune", reconduite après son succès en 2024.

Publié le 27 novembre à 17h58 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Santé

Deux nouvelles maisons France Services dans le Doubs

À l’occasion du salon des maires et des collectivités locales, le 21 novembre 2025, Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, ont annoncé la labellisation de 61 nouveaux lieux d’accueil France services, dont deux dans le Doubs à Metabief et Grand Charmont.

france services
Publié le 26 novembre à 10h23 par Hélène L.
Dijon
Santé Société

‘Briss”, des séries immersives inspirées d’une cyberattaque pour sensibiliser les professionnels de santé

Portée par l’ARS et la FHF Bourgogne-Franche-Comté, "Briss" propose des séries immersives comme "Plan Blanc", inspirée d’une cyberattaque dans un établissement de santé, comme celle survenue récemment au CH de Pontarlier, pour former les soignants et renforcer la culture de cybersécurité dans les hôpitaux. La plateforme a été lancé le 14 novembre 2025 à Dijon.

Briss professionnels de santé
Publié le 23 novembre à 14h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

L’ARS de Bourgogne Franche-Comté déploie bientôt le réseau “France Santé”

Afin de garantir l’accessibilité à un médecin ou une infirmière, l’agence régionale de la santé de Bourgogne Franche-Comté déploie le réseau France santé lancé par le gouvernement. Objectif ? couvrir progressivement l’ensemble du territoire national d’ici l’été 2026.

agence régionale de santé france santé labellisation
Publié le 22 novembre à 14h02 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

La Niaque arrive à Besançon : une nouvelle ressource pour accompagner le retour à l’emploi après un cancer

La Niaque l’Asso, fondée en 2022 après cinq années d’expérimentation du programme La Niaque, arrivera début 2026 à Besançon. Sa mission : accompagner gratuitement les personnes touchées par un cancer ou une longue maladie dans leur rétablissement et leur retour à l’activité professionnelle. Explications avec Caroline Gilles, déléguée La Niaque L'Asso Bourgogne Franche-Comté.

cancer caroline gilles emploi la niaque maladie métier travail
Publié le 21 novembre à 14h30 par Alexane
DOUBS (25)
Santé Société

EOlife : Archeon Medical annonce un triplement du taux de survie neurologique après arrêt cardiaque

Archeon Medical, société fondée à Besançon et spécialisée dans le monitoring de la ventilation d’urgence, publie mercredi 19 novembre 2025, les résultats d’une étude inédite menée en conditions réelles par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs. L’étude porte sur EOlife, un dispositif médical intelligent de ventilation, et révèle un triplement du taux de survie à 30 jours sans séquelles neurologiques chez les patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). "100 % des survivants ont retrouvé toutes leurs capacités neurologiques", précise le communiqué de l’entreprise.

archeon medical arrêt cardiaque
Publié le 19 novembre à 14h00 par Alexane

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

Sondage

 6.82
légère pluie
le 03/12 à 15h00
Vent
1.46 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
94 %
 