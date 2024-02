Braderie, Run job, Japan Week, Armée… Quoi de neuf à la Galerie Chateaufarine à Besançon ?

QUOI DE NEUF ? • Jusqu’au 30 mai 2024, la Galerie Chateaufarine propose de nombreuses animations ouvertes à toutes et tous. Voici le programme…

Forum recrutement Armée

Du 6 au 9 mars 2024, les armées viendront à la rencontre des Francs-comtois au sein de La Galerie Chateaufarine.

Dans les allées du centre commercial, vous pourrez découvrir les matériels et les équipements parmi les 115 domaines de spécialités de l’armée de Terre ; tels que les chasseurs alpins, les métiers de la logistique, des systèmes d’informations et de communications, l’infanterie, l’arme du génie avec, entre autres, ses plongeurs de combat et ses démineurs. Une expérience en immersion virtuelle à 360° pourrait vous tenter ? N’hésitez pas à vous rendre sur le stand !

Embarquez également à bord de la cabine d’un mirage 2000, illustrant l’un des 50 domaines de spécialités proposés par l’armée de l’Air et de l’Espace.

Envie de faire un stage ou un service civique ou volontaire ? Le Centre du Service national et de la Jeunesse sera également présent pour présenter les offres des armées.

Sur extérieur de la Galerie Chateaufarine, seront exposés le mystérieux blindé lance-roquette LRU, l’imposant véhicule de franchissement du génie SPRAT et les engins de dépannage de la maintenance.

Vous êtes curieux, passionnés, engagés, ... venez à la rencontre des armées !

La Braderie du printemps

La Braderie de La Galerie Chateaufarine fera son grand retour le vendredi 5 et samedi 6 avril. Sur les étals ou dans la boutique de la galerie, Les clients pourront à nouveau profiter de bons plans et de petits prix pour se faire plaisir, tout en renouvelant sa garde-robe !

Des pauses restaurations pourront bien entendu s’inviter à cette virée shopping en famille ou entre amis !

Japan Week Chateaufarine



Cette année et pour la première fois, la Galerie Chateaufarine organisera son "salon du Manga" du 13 au 27 avril 2024.

Un programme varié vous sera réservé pour découvrir ou redécouvrir cet univers intergénérationnel ! Au planning, des animations et des ateliers raviront les petits comme les grands : customisations sur baskets et vêtements, démonstrations de dessins, troc de Manga, bornes d’arcade et bien d’autres activités. Vous pourrez même vous détendre dans l’espace lecture de Manga mis à votre disposition.

Un moment unique vous attend : Un concours du meilleur déguisement Cosplay sera organisé : les 3 gagnants pourront remporter des places pour la Japan Expo et d’autres surprises !

Professionnels, passionnés, vous souhaitez participer à cet évènement en partenariat avec La Galerie Chateaufarine, contactez la direction du centre : la-galerie-chateaufarine@la-galerie.com

Animations gratuites. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Run Job

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une alternance ? La troisième édition du Run job, en partenariat avec France Travail, vous attend le jeudi 30 mai au sein de la Galerie Chateaufarine.

Une journée conviviale avec comme objectifs :

Accompagner les professionnels afin d’accélérer leurs recrutements, par une action innovante en favorisant la mise en avant des talents et de leur savoir être

Permettre aux employeurs d’anticiper leur besoin durant l’année notamment sur les périodes fortes

Encourager et accompagner les candidats, les « Runners » à se présenter dans les enseignes de la galerie ou de la Zac Chateaufarine, échanger sur leur profil ainsi que leurs motivations



L’année dernière, la Galerie comptabilisait près de 60 enseignes participantes, 80 postes à pourvoir et 217 runners. Une journée inoubliable pour tous les acteurs de cet évènement.

Infos +