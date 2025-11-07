Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne
Justice

Braquage d'Avallon : de 10 à 20 ans de réclusion pour les quatre principaux accusés

Publié le 07/11/2025 - 08:16
Mis à jour le 07/11/2025 - 08:50

Quatre braqueurs ont été condamnés jeudi à des peines de réclusion criminelle de 10 à 20 ans pour le vol à main armée de deux fourgons de convoyage de fonds à Avallon (Yonne) en 2015, l'un des plus importants du siècle.

La cour d'assises de Paris, qui examinait ce dossier depuis mi-octobre, a condamné le plus lourdement Bernard Beucorny et Jean-Charles Perinetti, tous les deux en fuite, respectivement à quinze et vingt ans de réclusion. Les deux autres membres du commando, Jean-Claude Belmondo et Belaïd Saker, ont écopé de dix ans de réclusion, une peine largement inférieure aux dix-huit ans, avec période de sûreté de douze ans, réclamés lundi par le parquet.

Cette attaque nocturne contre deux fourgons de convoyage de fonds avait été commise sur une aire d'autoroute de Bourgogne par un commando d'une dizaine de malfaiteurs lourdement armés, déterminés et parfaitement renseignés, repartis avec plus de neuf millions d'euros de bijoux, montres de luxe et pierres précieuses.

La majeure partie de ce butin n'a jamais été retrouvée. Il a "été probablement recelé dans les jours suivant le braquage" en Belgique, avait estimé l'avocate générale Edith Launay. "Ce n'est clairement pas une équipe de bras cassés qui commet ce type de braquages", avait-elle relevé, décrivant des "malfaiteurs aguerris" qui ont fait montre d'une "organisation millimétrée" lors d'une attaque "qui a duré 22 minutes en tout".

Parmi les membres présumés du commando, Belmondo, 60 ans, Saker, 58 ans, et Perinetti, 56 ans, ont déjà été condamnés par le passé pour des faits relevant du banditisme. Beaucorny, 40 ans, est le seul dont la présence sur les lieux de l'attaque est attestée par un élément matériel: son ADN avait été relevé près des deux fourgons incendiés après le braquage dans la capitale bourguignonne. Neuf autres hommes comparaissaient pour des actes préparatoires à des attaques en projet.

A l'exception de l'un d'entre eux qui a été acquitté, ils ont été condamnés à des peines de quatre à cinq ans, en partie assortie du sursis, et dont la partie ferme est aménageable. Parmi eux, deux anciens convoyeurs, reconnus coupables d'avoir fourni des renseignements, ont été condamnés à trois ans dont deux avec sursis pour l'un, quatre ans dont trois avec sursis pour l'autre.

A l'exception de Belmondo et Saker, tous sont ressortis libres de la cour d'assises.

(AFP)

braquage luxe parquet procès

Publié le 7 novembre à 08h16 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Besançon
Justice Politique

Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon avait été saisi en juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret ce 5 novembre 2025.

alexandra cordier jean-louis fousseret tribunal correctionnel
Publié le 5 novembre à 15h53 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : après les arrêts cardiaques, la cour sur la piste du crime par hémorragie   

"L'empoisonneur" a-t-il voulu changer de méthode pour moins attirer l'attention? Au procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, les assises du Doubs ont commencé jeudi 23 octobre 2025 à examiner deux cas qui dénotent parmi les 30 retenus au total : les patients concernés n'ont pas subi un arrêt cardiaque, mais une hémorragie massive.

cour d'assises frédéric péchier procès
Publié le 23 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’ex-anesthésiste n’hésite pas à enfoncer l’une de ses collègues

Empoisonner des patients au bloc opératoire pour nuire à l'anesthésiste chargée de les endormir? "C'est délirant", a balayé mercredi 22 octobre 2025 devant la cour d'assises de Besançon l'accusé Frédéric Péchier, sans cacher pour autant son peu d'estime pour la collègue concernée.

1
anesthesiste clinique décès empoisonnement frédéric péchier mort randall schwerdorffer
Publié le 23 octobre à 09h00 par Alexane
France
Justice

Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison où il sera incarcéré, une première historique

L'ancien président Nicolas Sarkozy a quitté mardi matin son domicile pour se rendre à la prison parisienne de la Santé pour y être incarcéré, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite dans l'histoire de la République. Une demande de mise en liberté a d'ores et déjà été déposée par ses avocats.

nicolas sarkozy président de la république prison
Publié le 21 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Bourgogne
Justice

Disparues de l’A6 : le troisième homme suspecté du meurtre d’une adolescente en 1990 remis en liberté

Le troisième homme mis en examen pour le meurtre et le viol d'une adolescente de 13 ans en 1990 en Saône-et-Loire, l'une des affaires du dossier des disparues de l'A6, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi 20 octobre 2025 le parquet de Nanterre, sollicité par l'AFP.

adolescent disparues de l'a6 enquête police viol
Publié le 20 octobre à 15h18 par Alexane
Montbéliard
Justice

Montbéliard : un an ferme pour des menaces contre un chroniqueur de CNews

Un homme de 29 ans, déjà condamné pour apologie du terrorisme, a écopé de deux ans de prison, dont un ferme, pour de multiples menaces adressées, via le réseau X, au chroniqueur de CNews Erik Tegnér, à qui il reprochait ses positions sur le conflit à Gaza, a indiqué mercredi 15 octobre 2025 à l'AFP le procureur de Montbéliard (Doubs).
 

média presse procès
Publié le 15 octobre à 16h32 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé admet un nouvel empoisonnement mais dont il n’est pas responsable

L'empoisonnement est la seule explication possible à l'arrêt cardiaque suspect d'un patient au bloc opératoire en 2009, a admis lundi 13 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, qui a continué toutefois à nier fermement en avoir été à l'origine.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier tribunal
Publié le 14 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procés Péchier : syndrome rarissime ou empoisonnement, une double énigme médicale à la barre

Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi 9 octobre 2025 pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 10 octobre à 08h27 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 7.76
nuageux
le 07/11 à 09h00
Vent
1.29 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
81 %
 