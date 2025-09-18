Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

Dès l’ouverture, les allées du salon étaient particulièrement fréquentées. À 10h00, les entrées n’ont pas désempli jusqu'en milieu de journée. Toutefois, une baisse a été enregistré cet après-midi notamment en raison des perturbations de circulation des transports en commun lors de la manifestation sociale.

Pour Nicolas Bodin, 2e vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, le rendez-vous répond à un objectif clair : "trouver un emploi ou une formation, il y a beaucoup d’employeurs directs, des agences d’intérim et des organismes de formation", alors que "le taux de chômage a augmenté, moins vite que prévu, mais il doit être à environ 6,50 % sur le territoire de Grand Besançon Métropole, alors qu’il y a un an il y avait un point en moins."

Selon Frédérique Faure, chargée de mission Emploi et Insertion à Grand Besançon Métropole, "les entreprises présentes ont salué la qualité des candidatures reçues" au cours de la journée.

Des besoins marqués dans certains secteurs

Si certaines entreprises ont mis leurs recrutements en attente par manque de visibilité économique, plusieurs secteurs restent en forte demande, "comme l’aide à la personne, la restauration, et là, quoiqu’il se passe, il y a toujours des offres", précise Nicolas Bodin.

Pour la première fois, le salon s’est associé à l’Apec afin de cibler les postes de cadres. "Globalement, ça se passe plutôt bien de ce côté-là, mais une des spécificités de la Franche-Comté c’est qu’on a un taux d’encadrement assez faible. […] Mais globalement, on se rend compte que le niveau d’étude est le meilleur passeport contre le chômage."

Témoignage d’entreprise : Doras mise sur la visibilité

Parmi les recruteurs présents, le groupe Doras proposait trois postes ce jeudi matin. Pour Théo Hamlil, chargé de recrutement, la participation au salon répond à un double objectif : "quand on a des postes ouverts, ça permet de capter des profils qui n’ont pas forcément vu nos offres d’emploi, et c’est utile aussi pour se rendre visible. Les autres entreprises qui n’ont pas forcément de besoins voient que Doras est présent, Doras recrute, et comme Doras n’est pas très connu chez le particulier, on a aujourd’hui beaucoup de passages de particuliers."

Le groupe recherche notamment des managers, commerciaux, logisticiens et magasiniers-caristes.

Infos +

Le prochain salon de l’emploi est déjà annoncé : il se tiendra en avril 2026 à Micropolis, organisé cette fois par le Département du Doubs, avec le soutien de Grand Besançon Métropole.