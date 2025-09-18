Jeudi 18 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

Publié le 18/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 18/09/2025 - 17:59

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
1/12 - ©
2/12 - ©
3/12 - ©
4/12 - ©
5/12 - ©
6/12 - ©
7/12 - ©
8/12 - ©
9/12 - ©
10/12 - ©
11/12 - ©
12/12 - ©

Dès l’ouverture, les allées du salon étaient particulièrement fréquentées. À 10h00, les entrées n’ont pas désempli jusqu'en milieu de journée. Toutefois, une baisse a été enregistré cet après-midi notamment en raison des perturbations de circulation des transports en commun lors de la manifestation sociale.

Pour Nicolas Bodin, 2e vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, le rendez-vous répond à un objectif clair : "trouver un emploi ou une formation, il y a beaucoup d’employeurs directs, des agences d’intérim et des organismes de formation", alors que "le taux de chômage a augmenté, moins vite que prévu, mais il doit être à environ 6,50 % sur le territoire de Grand Besançon Métropole, alors qu’il y a un an il y avait un point en moins."

Selon Frédérique Faure, chargée de mission Emploi et Insertion à Grand Besançon Métropole, "les entreprises présentes ont salué la qualité des candidatures reçues" au cours de la journée. 

Des besoins marqués dans certains secteurs

Si certaines entreprises ont mis leurs recrutements en attente par manque de visibilité économique, plusieurs secteurs restent en forte demande, "comme l’aide à la personne, la restauration, et là, quoiqu’il se passe, il y a toujours des offres", précise Nicolas Bodin.

Pour la première fois, le salon s’est associé à l’Apec afin de cibler les postes de cadres. "Globalement, ça se passe plutôt bien de ce côté-là, mais une des spécificités de la Franche-Comté c’est qu’on a un taux d’encadrement assez faible. […] Mais globalement, on se rend compte que le niveau d’étude est le meilleur passeport contre le chômage."

Témoignage d’entreprise : Doras mise sur la visibilité

Parmi les recruteurs présents, le groupe Doras proposait trois postes ce jeudi matin. Pour Théo Hamlil, chargé de recrutement, la participation au salon répond à un double objectif : "quand on a des postes ouverts, ça permet de capter des profils qui n’ont pas forcément vu nos offres d’emploi, et c’est utile aussi pour se rendre visible. Les autres entreprises qui n’ont pas forcément de besoins voient que Doras est présent, Doras recrute, et comme Doras n’est pas très connu chez le particulier, on a aujourd’hui beaucoup de passages de particuliers."

Le groupe recherche notamment des managers, commerciaux, logisticiens et magasiniers-caristes. 

Infos +

Le prochain salon de l’emploi est déjà annoncé : il se tiendra en avril 2026 à Micropolis, organisé cette fois par le Département du Doubs, avec le soutien de Grand Besançon Métropole.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin

Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

À Besançon, le concours Talents des Cités valorise l’énergie entrepreneuriale des quartiers

Le 11 septembre dernier, l’édition locale du concours Talents des Cité a récompensé plusieurs entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Besançon et de ses environs à la préfecture du Doubs. Créativité, engagement et persévérances ont ainsi été mis à l’honneur en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la maire de Besançon, Anne Vignot. 

prefecture du doubs talents des cités
Publié le 16 septembre à 14h03 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire c'est nouveau ! design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Besançon
Economie
Publi-Infos

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quoi de 9 ? La Galerie Chateaufarine continue d’évoluer et d’enrichir son offre pour surprendre les Bisontins. Deux nouvelles enseignes – Kiko Milano (ouverture le 13 septembre) et Kraft (ouverture prévue le 20 septembre) vont apporter un vent de fraîcheur à l’expérience shopping. Une troisième enseigne d’accessoires nommée Balaboosté verra le jour mi-octobre. Et ce n’est pas tout : en fin d’année, les visiteurs pourront découvrir le nouveau visage de leur Intermarché, fraîchement transformé. Un hypermarché repensé pour rendre les courses du quotidien encore plus simples, modernes et agréables ! 

commerce galerie chateaufarine quoi de 9 shopping
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Economie
Publi-Infos

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

PUBLI-INFO • WEMA est un cabinet indépendant d'expertise comptable, de conseil et d'audit en Alsace. Ce nom est maintenant largement présent en Bourgogne et Franche-Comté grâce à son rapprochement avec ACTIS. Découvrez ce groupe et son offre de service  aux entreprises, mais pas que...

ACTIS audit comptabilité économie WEMA
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Jurisprudence relative aux congés payés : le sénateur Olivier Rietmann écrit au Premier ministre

À la suite de la décision de la Cour de Cassation relative à la récupération de congés payés durant un arrêt maladie, le sénateur de la Haute-Saône, président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann, a écrit au Premier ministre le 12 septembre dernier pour alerter sur les dangers économiques de la nouvelle législation. 

congés payés entreprises haute saone sénateur travail
Publié le 14 septembre à 17h46 par Elodie Retrouvey
Lons-le-Saunier
Economie

5.000 commandes à trouver pour sauver L’Atelier Textile Jurassien

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais se trouve désormais en difficulté financière. Il se donne jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 pour trouver 5.000 commandes. Il lance un appel…

L'atelier textile Jurassien
Publié le 12 septembre à 17h30 par Hélène L.

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 20.87
ciel dégagé
le 18/09 à 18h00
Vent
1.42 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
67 %
 