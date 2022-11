C’est déjà Noël au magasin LDLC à Besançon !

PUBLI-INFO • La magie de Noël est arrivée dans votre boutique LDLC à Besançon, l’enseigne n°1 du high-tech et du matériel informatique en France. Pour un Noël qui envoie du bois, LDLC propose un large choix d’idées cadeaux à des prix ultra attractifs…

PC Portable Gigabyte G7 MD-71FR123SO

Intel Core i7-11800H 16 Go SSD 512 Go 17.3" LED Full HD 144 Hz NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 Go Wi-Fi 6/Bluetooth Webcam Windows 10 Famille

1.199,95 € au lieu de 1.299,95 € TTC

Écran Pc ASUS 23.8" LED - VA24EHE

1920 x 1080 pixels - 5 ms (gris à gris) - Format 16/9 - Dalle IPS - 75 Hz - HDMI/VGA/DVI – Noir

129,99 € au lieu de 159,99 € TTC avec le code promo ASUSNOEL

Offre valable du 28/11 au 24/12 sur produit disponible en magasin dans la limite des stocks disponibles

Pack Bundle Clavier, Souris et Casque Asus Moonlight

Clavier gaming - format compact TKL - interrupteurs mécaniques rouges (switches ROG NX Red) - rétroéclairage RGB Aura Sync - AZERTY, Français

Souris filaire pour gamer - droitier - capteur optique 6200 dpi - 5 boutons - rétro-éclairage RGB

Casque-micro gaming - circum-auriculaire fermé - microphone unidirectionnel détachable - Jack 3.5 - certifié Discord et TeamSpeak - PC/MAC/PS4/Xbox One/Switch/Mobile

239,95 € au lieu de 319,85 € TTC avec le code promo ASUSNOEL

Offre valable du 28/11 au 24/12 sur produit disponible en magasin dans la limite des stocks disponibles

Infos +