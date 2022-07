C’est l’été dans votre magasin Decathlon à Besançon !

PUBLI-INFO • Comme chaque année, votre magasin Decathlon à Besançon vous permet de passer un été sportif grâce à une multitude de produits et d'idées à faire en famille et entre amis… Voici la sélection des produits de l’été 2022 !

Tapis de course RUN 100 E

Il s'agit d'un tapis de course ultra compact 38 CM de profondeur, pratique aussi bien pour la marche que la course à pied.

Prix : 59 euros

Kit haltères 20kg

Ce kit polyvalent permet de travailler tout le haut du corps en variant la charge transportable facilement grâce à sa malette de rangement.

Prix : 59,90 euros

Trampoline 300

Avec sa large surface de saut et ses protections (filet, coussin de ressort…), ce trampoline est idéal pour sauter en toute sécurité.

Prix : 239 euros

Vélo tout chemin électrique Riverside 500E

Rythmez vos balades en toute facilité ! Grâce à l’assistance électrique, dosez votre effort et ressentez ce coup de pouce qui fait la différence jusqu’à 90 km !

Capteur de couple intégré (boîtier de pédalier). Fourche suspendue, blocable et réglable en dureté. Pneus anti-crevaison. Freins à disque hydraulique.

Prix : 1299 euros

Chaussures de running Jogflow 500.1

Eco-conçues, très légères, flexibles et confortables, ces chaussures de running présentent un amorti plus doux pour courir ou marcher en toute sécurité.

Existe en 5 coloris pour homme et 6 coloris pour femme.

Prix : 35 euros

Canoë kayak gonflable de randonnée

L’équipe de passionnés de Decathlon a développé ce kayak gonflable de randonnée pour les pratiquants débutants, à 2 ou 3 personnes, pour des sorties à la demi-journée. Ce modèle offre 3 places surélevées pour un bon confort de rame. Stable et rassurant, il est idéal pour une balade en famille !

Prix : 330 euros

Tente de camping Quechua 2 seconds - fresh & black

Cette tente éco-conçue est aussi rapide à installer qu’à désinstaller ! Il s’agit de la tente la plus instantanée qu’il existe ! Grâce à sa technologie "fresh & black", elle apporte fraîcheur et obscurité pour passer une nuit en toute sécurité.

Prix : 110 euros

Pack badminton easy set

Ce pack est conçu pour la découverte du badminton en extérieur de façon ludique et facile. Très simple à monter et à démonter, ce filet de badminton est idéal pour découvrir une pratique ludique et facile en famille ou entre amis.

Le pack est composé d’un filet, de deux raquette et de deux volants.

Prix : 40 euros

