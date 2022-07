Chaleur : oÃ¹ sont les points d'eau et les salles climatisÃ©es Ã  BesanÃ§on ?

Pour accompagner les Bisontines et les Bisontins les plus fragiles en ces périodes de forte chaleur, la Ville de Besançon a mis en place depuis plusieurs années une carte interactive des lieux frais et des points d’eau publics accessibles à tous.

La ville de Besançon, avec Grand Besançon Métropole, développe et entretient des accès à l’eau potable gratuite sur l’ensemble du territoire bisontin. Il existe ainsi 51 points d’eau (bornes fontaines ou toilettes publiques) dont trois temporaires estivaux (place de la Révolution, esplanade des Droits l’Homme, Casamène le long de la véloroute).

Pour les personnes dans domicile fixe

La Ville et le CCAS rappellent par ailleurs que des dispositifs ont été mis en place pour permettre aux personnes sans domicile fixe de se préserver des fortes chaleurs.

Le SAAS (Service d’Accueil et d’Accompagnement Social) de la rue Champrond accueille en semaine les personnes qui le souhaitent et leur distribue de l’eau. À la demande de la Ville et du CCAS, la Boutique Jeanne-Antide, a étendu son accueil pour les repas du midi le week-end pour toute la période estivale. La BJA est ainsi ouverte tous les jours de 8h15 à 14 h la semaine et de 8h15-12h le week-end pour accueillir les personnes SDF.

Par ailleurs, la veille mobile, composée de deux agents du SAAS, va à la rencontre des personnes sans domicile fixe pour assurer une veille sociale et leur distribue de l’eau ainsi que les localisations des points d’eau publics de la ville. 10 à 15 personnes au minimum sont ainsi rencontrées chaque jour de la semaine.

La Ville rappelle que "cette vigilance doit aussi être celle de tous" : toute personne doit appeler le 115 pour signaler la présence d’une personne vulnérable en détresse.

Pour les personnes fragiles de plus de 60 ans

Concernant les aînés, rappelons que toute l’année (hors restrictions liées au COVID) les 5 résidences autonomie du CCAS sont accessibles à toute personne du quartier de plus de 60 ans pour le déjeuner et les activités de l’après-midi (avec réservation préalable et sauf disposition Covid). Ces repas sont facturés en fonction des revenus des personnes.

En période de fortes chaleurs, les ainés peuvent venir se rafraîchir dans une salle climatisée tous les après-midi du lundi au samedi, et gratuitement. Il est juste demandé d’appeler avant pour prévenir et s’assurer des dispositions COVID (le port du masque est obligatoire au sein de la structure).

Rappel : tout habitant de Besançon de plus de 60 ans peut s’inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables sur simple appel au 03 81 41 22 04 et sera contacté en cas d’atteinte du niveau orange de l’alerte canicule.

Liste des salles climatisées

LES CÈDRES (Montrapon)

2 rue Kepler 25000 Besançon

03 81 54 31 00

BUS L3 Arrêt AFPA et IUT - 9 Arrêt INTERMARCHÉ

HENRI HUOT (Saint-Claude)

11 rue Jean Wyrsch 25000 Besançon

03 81 54 72 00

BUS 8 Arrêt WYRSCH - L5 Arrêt JUSTICES - 7 Arrêt VICTOR GALLOIS

LES LILAS (Palente)

7 rue des Lilas 25000 Besançon

03 81 65 45 00

TRAM T1 Arrêt LILAS - BUS L6 Arrêt CORVÉE

LES HORTENSIAS (Planoise)

15 av. de Bourgogne 25000 Besançon

03 81 61 48 00

TRAM T1 T2 Arrêt ALLENDE et ÉPOISSES

LE MARULAZ (Battant)

20 rue de Vignier 25000 Besançon 03 81 65 29 00

TRAM T1 T2 Arrêt BATTANT

BUS L4 L6 9 10 Arrêt JANVIER