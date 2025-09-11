Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Cette mission intervient alors que l’Union européenne et la Suisse viennent de finaliser de nouveaux accords bilatéraux, après plusieurs années de blocage. Le Parlement européen va désormais se saisir de ces textes, en vue de leur approbation.
"Ces accords représentent un tournant. Ils vont offrir plus de clarté, plus de stabilité, et des droits renforcés pour les citoyens, les frontaliers, les entreprises, les étudiants. C’est une avancée attendue de part et d’autre", explique Christophe Grudler.
Le programme inclut notamment des échanges avec :
- Les Commissions des affaires étrangères du Parlement suisse
- Les Secrétaires d’État à l’économie et aux affaires étrangères
- Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis
- Des représentants des Cantons et de la société civile
Pour le député européen, "cette visite marque une étape politique importante. Dans un monde incertain, l’Union européenne et la Suisse ont tout à gagner à avancer ensemble. Ce nouveau partenariat doit améliorer concrètement la vie des citoyens, des deux côtés de la frontière".
(avec communiqué)