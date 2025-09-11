Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

Cette mission intervient alors que l’Union européenne et la Suisse viennent de finaliser de nouveaux accords bilatéraux, après plusieurs années de blocage. Le Parlement européen va désormais se saisir de ces textes, en vue de leur approbation.

"Ces accords représentent un tournant. Ils vont offrir plus de clarté, plus de stabilité, et des droits renforcés pour les citoyens, les frontaliers, les entreprises, les étudiants. C’est une avancée attendue de part et d’autre", explique Christophe Grudler.

Le programme inclut notamment des échanges avec :

Les Commissions des affaires étrangères du Parlement suisse

Les Secrétaires d’État à l’économie et aux affaires étrangères

Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis

Des représentants des Cantons et de la société civile

Pour le député européen, "cette visite marque une étape politique importante. Dans un monde incertain, l’Union européenne et la Suisse ont tout à gagner à avancer ensemble. Ce nouveau partenariat doit améliorer concrètement la vie des citoyens, des deux côtés de la frontière".

(avec communiqué)