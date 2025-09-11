Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer "la vie des citoyens des deux côtés de la frontière"

Publié le 11/09/2025 - 08:42
Mis à jour le 11/09/2025 - 08:32

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

© Photo pexels/Mathias Reding
© Photo pexels/Mathias Reding

Cette mission intervient alors que l’Union européenne et la Suisse viennent de finaliser de nouveaux accords bilatéraux, après plusieurs années de blocage. Le Parlement européen va désormais se saisir de ces textes, en vue de leur approbation.

"Ces accords représentent un tournant. Ils vont offrir plus de clarté, plus de stabilité, et des droits renforcés pour les citoyens, les frontaliers, les entreprises, les étudiants. C’est une avancée attendue de part et d’autre", explique Christophe Grudler.

Le programme inclut notamment des échanges avec :

  • Les Commissions des affaires étrangères du Parlement suisse
  • Les Secrétaires d’État à l’économie et aux affaires étrangères
  • Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis
  • Des représentants des Cantons et de la société civile

Pour le député européen, "cette visite marque une étape politique importante. Dans un monde incertain, l’Union européenne et la Suisse ont tout à gagner à avancer ensemble. Ce nouveau partenariat doit améliorer concrètement la vie des citoyens, des deux côtés de la frontière".

(avec communiqué)

christophe grudler convention député européen suisse

Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

christophe grudler convention député européen suisse
Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Agriculture en Bourgogne-Franche-Comté : la force du collectif pour répondre aux enjeux de demain

La conférence agricole régionale s’est tenue mardi 9 septembre 2025 à Besançon. Réunis au sein du palais des congrès de Micropolis, les acteurs du monde agricole ont effectué un tour d’horizon de la santé économique de la production agricole de Bourgogne-Franche-Comté pour l’année 2024. 

agriculture chambre régionale d'agriculture
Publié le 10 septembre à 16h02 par Elodie Retrouvey
France
Economie Société

Argent de poche : les ados français touchent en moyenne 26 € par mois, un chiffre en baisse

Le Teenage Lb de Pixpay a publié mardi 2 eptembre 2025 la 6e édition de son baromètre annuel "Les ados et l'argent de poche". Réalisée par l'institut de sondage Discurv en juillet dernier auprès de 1.000 personnes, l'étude met en lumière des évolutions notablmes dans la gestion de l'argent par les jeunes et leurs familles.

adolescent argent argent de poche enfant parent
Publié le 7 septembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Société

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon

Le salon Cap vers l’emploi se tiendra jeudi 18 septembre 2025 à Micropolis, Besançon. L’événement vise à mettre en relation des personnes en recherche d’un emploi et des entreprises qui recrutent sur le territoire grand bisontin.

Besançon cap vers l'emploi emploi journée de recrutement micropolis offre d'emplois recrutement Réussite emploi
Publié le 6 septembre à 09h00 par Alexane
Fontain
Economie Vie locale

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain

Deux nouveaux gîtes ont récemment été aménagés par Vivien Desgrange dans une ancienne ferme champêtre entièrement restaurée et située sur les hauteurs de la commune de Fontain au hameau de la Chassagne. Depuis début juillet 2025, ils accueillent voyageurs ou personnes à la recherche d’un séjour au calme. 

bassins fermiers c'est nouveau ! gîte tourisme
Publié le 5 septembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 10 septembre à 09h24 par Alexane
France
Economie

Budget : Moscovici plaide pour des “économies importantes” réparties équitablement

La France peut réaliser des "économies importantes, parfois difficiles" pour redresser ses finances publiques, en les répartissant équitablement, a déclaré jeudi 4 septembre 2025 le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, mettant en garde contre "un déclassement" du pays en Europe.

budget gouvernement parlement pierre moscovici
Publié le 4 septembre à 17h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Emploi à domicile en Bourgogne-Franche-Comté : recul de la garde d’enfants, hausse des autres services

Selon un communiqué publié le 1er septembre 2025, l’Urssaf Bourgogne-Franche-Comté dresse un bilan contrasté de l’emploi à domicile en 2023. La région comptait 122.200 particuliers employeurs, dont 75.700 en Bourgogne et 46.500 en Franche-Comté. Ce chiffre est en légère baisse (-0,5 % en un an, -5,4 % depuis 2019).

emploi garde d'enfant ménage urssaf
Publié le 4 septembre à 09h44 par Alexane

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 14.49
légère pluie
le 11/09 à 09h00
Vent
4.82 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
90 %
 