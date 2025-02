Client Roi devient Bezac Fidélité : tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle carte !

Les Bisontins pourront facilement migrer vers BEZAC FIDE?LITE? tout en conservant les avantages accumulés sur leur compte actuel. Grâce a? une carte physique, a? retirer directement chez les commerçants participants, et a? une carte digitale accessible via l’application Besançon & Co (disponible dès mars 2025), ce nouveau programme associe modernité et simplicité.

Des avantages exclusifs et un réseau élargi

BEZAC FIDE?LITE? repose sur un réseau diversifie? de commerçants partenaires : commerces de bouche, mode, décoration, beauté et bien plus encore. Les détenteurs de la carte pourront profiter de remises exclusives, de cadeaux et d’autres offres privilèges. BEZAC FIDE?LITE? bénéficiera également de toute l’expertise de l'OCAB, qui organise déjà des évènements majeurs tels que les Samedis Piétons, les Instants Gourmands, le Marche? de Noël, et gère les chèques Bezac Kdo.

Comment ça marche ?

Le principe de Bezac Fidélité est le même que l’ancien programme de fidélité. Les clients cumulent 5% du montant de chaque achat chez les commerçants partenaires. Après 10 passages ou 500 € dépensés, les clients peuvent utiliser leurs gains disponibles directement sur leur carte Bezac Fidélité.

À noter que la carte est entièrement gratuite. Pour en obtenir une (ou procéder à un échange avec l’ancienne carte de fidélité), il faut se rendre directement chez un commerçant partenaire (sans obligation d’achat).

Une cagnotte sur la carte Client Roi ? Elle sera transférée sur la carte Bezac Fidélité !

Si le client était déjà inscrit à l’ancien programme, il conserve sa cagnotte qui sera transférée sur sa nouvelle carte et peut retrouver sur le site www.besanconandco.com son historique d’achats. Il peut également dépenser les chèques précédemment reçus si la date de validité le permet.

Un évènement de lancement a? ne pas manquer

L’OCAB présentera prochainement les détails du programme lors d’un évènement dédie? a? Besançon. Le lancement officiel de BEZAC FIDE?LITE? sera également accompagne? d’une campagne de communication ambitieuse, visible dans toute la région dès mars 2025.

Où peut-on utiliser la carte Bezac Fidélité ?

Rendez-vous sur le site d’Office du commerce et de l’artisanat pour connaître l’ensemble des commerçants partenaire de ce programme fidélité en cliquant sur www.besanconandco.com/nos-commercants

Au-delà de ces nombreux commerçants partenaires, Bezac Fidélité continue de développer son réseau de commerçants partenaires solide et dense.

