Cluse-et-Mijoux : la route dans le sens France-Suisse sera fermée pendant plus de trois mois

Coût total : 3,8 M€ HT • Des travaux seront entrepris à partir du 13 mai 2024 afin de rénover le réseau d'eau potable. Ces derniers engageront donc la neutralisation d’une voie dans le sens France-Suisse au niveau de la Cluse-et-Mijoux… (et les deux voies du 24 juin au 14 juillet). Pour rappel, une pétition avait été lancée afin de demander notamment à ce que les travaux soient effectués de nuit. Une solution "impossible sur la partie terrassement", nous précise-t-on.

Phasage prévisionnel : Du 13 mai au 23 juin : une seule voie de circulation Suisse France : pose des conduites

Du 24 juin au 14 juillet : fermeture de la RN 57 pour réalisation des travaux sous la voie SNCF et des traversées de chaussées

Du 15 juillet au 3 août : une seule voie de circulation Suisse France : réalisation des raccordements et essais

"Ces travaux majeurs, qui seront localisés à la Cluse-et-Mijoux et se dérouleront du 13 mai au 3 août 2024, feront l'objet de chantiers coordonnés et optimisés, afin de limiter l'impact sur les flux de circulation de la RN 57", explique dans un communiqué le Syndicat des Eaux de Joux (SIEJ) et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

La grogne des commerçants était papable à l’annonce des travaux. Le Grand Pontarlier explique avoir adapté le projet notamment sur : la "réduction du délai de travaux de 4 mois à 2,5 mois", "la coupure de la RN57 en dehors de la période touristique", la "mise en place de 3 à 5 équipes de travaux sur l’ensemble du chantier (eau et assainissement).

Concernant les travaux effectués la nuit, il est précisé que ces derniers sont "impossibles sur la partie terrassement" mais "intégrés pour les travaux de réfection de voiries".

Les déviations mises en place

Objectifs des travaux : préservation et amélioration de l'alimentation en eau

Les travaux porteront sur le :

Renouvellement de 1,2 km de fonte grise DN 350 datant de 1900

Renouvellement de 1,2 km de fonte grise DN 125 datant de 1930

dans le but de :