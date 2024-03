À la Cluse-et-Mijoux, une pétition pour s’opposer à une nouvelle fermeture de la RN 57…

C’en est trop pour les commerçants et professionnels de santé de la Cluse-et-Mijoux qui souhaitent s’opposer à une nouvelle fermeture de la RN 57 du 2 mai au 17 septembre 2024. Une pétition est en ligne et demande notamment à ce que les travaux soient effectués de nuit.

Lancée le 16 février dernier, la pétition a recueilli 1.212 signatures sur les 1.500 visées. En cause ? La fermeture pendant plus de quatre mois du tronçon de la RN 57 au niveau de la Cluse-et-Mijoux.

"Nos commerces locaux dépendent de l'accessibilité offerte par la RN57 pour attirer des clients et maintenir leur activité économique. La fermeture de cette route aurait des conséquences désastreuses pour nos entreprises, menaçant des emplois et la pérennité de nos commerces. Elle réfrénerait les Suisses à venir faire leurs achats en France et aurait également un effet dévastateur sur les commerces du Grand Pontarlier", s’insurgent les commerçants qui déplorent également une augmentation du trafic sur les autres axes provoquant des problèmes de "nuisances et sécurité".

La colère gronde également du côté des frontaliers qui perdent un temps précieux sur leur trajet en suivant les déviations notamment Oye-et-Pallet (et le tour du lac) ou par le Larmont…

Quelle solution ?

Les commerçants et professionnels de santé proposent que les travaux se déroulent de nuit "tout en assurant une libre circulation en journée avec ou sans feux alternatifs".

Pour rappel, les travaux qui doivent être effectués concernent une rénovation des canalisations d’eau alimentant la commune, mais aussi celles jouxtant le lac Saint-Point.