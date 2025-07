Comfy, nouveau salon de thé à l’ambiance “Central Perk” ouvre bientôt à Besançon

Au 105 grande rue à Besançon, en lieu et place de l’ancienne boutique Donut Factory, se tiendra prochainement un salon de thé et pâtisserie, directement inspiré de la série américaine "Friends". Jeanne Combal a décidé d’ouvrir son premier salon de thé dans lequel les pâtisseries maison seront aussi bien issues de la cuisine française qu’américaine. L’ouverture est prévue pour la mi-août 2025.

Jeanne est parisienne d’origine mais vit désormais à Besançon depuis 12 ans. Après une carrière d’intermittente du spectacle à Paris, elle décide finalement après être arrivée à Besançon de se lancer dans un apprentissage de pâtisserie. Elle travaille à la fois à la Pâtisserie de la Citadelle (devenue boulangerie Amiot), puis dans d’autres endroits de la région avant de réaliser trois années aux fourneaux de la restauration collective du Pôle Viotte où elle a pris l’habitude de réaliser quelque 400 desserts par jour.

Une expérience qui ne lui sera pas inutile pour son nouveau projet professionnel puisqu’à 35 ans, Jeanne Combal a décidé de se lancer dans un nouveau projet, l’ouverture d’un salon de thé. Baptisé "Comfy", contraction de "comfort food" et de "cosy", celui-ci s’inspire directement de la série télévisée préférée de Jeanne, "Friends".

"Casser l’image "prout prout" du salon de thé"

La gérante a souhaité "casser l’image "prout prout"du salon de thé" en s’inspirant un peu "des coffee shop à l’américaine". Le "Central Perk"de la célèbre série a ainsi été son "inspiration première" et le modèle présenté à sa décoratrice à qui elle a fait appel pour repenser les lieux.

Débutés au 2 juillet, les travaux devraient ainsi permettre de donner un aspect plus cosy au lieu avec des banquettes, fauteuils moelleux et, bien entendu, un canapé ressemblant à celui de la célèbre série. Pour Jeanne, l’objectif étant de proposer "quelque chose d’original qui puisse être remarqué dès la rue". Une attention particulière a ainsi été apportée à "l'ambiance lumineuse", la cabine téléphonique présente dans l’ancienne boutique sera repeinte et retrouvera une vraie utilité en devenant un frigo à boissons. Enfin, en vitrine, un canapé confortable invitera les gens à venir se poser afin de "prendre une petite pause pour se détendre" et profiter "d’un moment à soi".

L’idée étant de proposer un lieu "ouvert à tous", soit aussi bien aux étudiants désireux de déjeuner ou goûter "tout en bossant avec le wifi", mais aussi aux familles à la recherche d’une halte gourmande le week-end ou encore "des copines retraitées venues boire une tasse de thé l’après-midi". Pour la gérante, "la pâtisserie c’est la gourmandise, la petite douceur en fin de journée, un moment que l’on partage entre amis ou en famille". Et si un jour, Jeanne devenait "Gunther avec une bande d’amis qui vient squatter en permanence dans les gros canapés, alors ce sera super" nous souffle-t-elle.

Du beau et du bon

Contrairement à l’enseigne précédente qui ne proposait qu’un monoproduit, Jeanne entend au contraire apporter de la diversité avec des cheesecakes aux parfums variés, des layer cakes (ces gâteaux à étages vendus à la part), des cookies avec des parfums de saison, brownies, carrot cakes, mais également de la pâtisserie française comme la tarte au citron meringuée mais aussi des tartes aux fruits de saison. Une vitrine placée à l’entrée de la boutique mettra ainsi en valeur les produits proposés.

La boutique mettra en vente des pâtisseries "sur mesure" comme des gâteaux d’anniversaire décorés "mais avec du goût et qualitatif", prévient Jeanne qui entend préférer la pâte d’amande et des "mousses qui se travaillent bien et tiennent au frigo" pour la décoration. Le "fait maison" est ainsi privilégié jusqu’aux fonds de tarte ou encore le caramel utilisé en topping (garniture) pour le café.

Une formule Lunch et une box "héros du boulot"

Le midi, une formule comprenant une quiche ou salade-repas, une boisson et un dessert à 10€ sera au menu et pour le matin Comfy proposera également une box "héros du boulot", soit 1 litre de café accompagné de plusieurs pâtisseries.

Désireuse de travailler avec des artisans locaux pour ses travaux, Jeanne entend également faire la même chose pour ses produits. Son thé provient ainsi des "Comptoirs Thé Café" de la rue des Granges et son café des "Cafés de la Dame blanche" situés à Devecey.

Même si elle avoue que ce n’était pas forcément voulu, Jeanne s’est entourée pour l’accompagner d’une équipe 100% féminine composée de trois autres personnes. L’apprentie de la précédente enseigne, Léa, a ainsi été conservée. En cuisine, Mélanie, également pâtissière, fera office de commis et au service, Julie, élue meilleure barista de France, officiera en salle. À noter que l’enseigne pourra accueillir une trentaine de places assises à l’intérieur et huit autres en terrasse.

Comfy