Corps calciné dans le Doubs: l'enquête s'oriente vers un double enlèvement

"J'ai étendu la saisine de la section de recherches de la gendarmerie nationale pour assassinat à des faits de séquestration possible d'un second individu", a déclaré le procureur. Le procureur a expliqué qu'il est "possible" que l'identité de l'homme dont le cadavre a été retrouvé soit celle "d'une personne dont la disparition a été signalée le 9 mars par sa famille".

Des résultats d'identification du corps sont attendus ce weekend. "Cet individu était au moment de sa disparition avec un deuxième individu que personne n'a revu depuis, ce qui a justifié l'extension de la saisine de la section de recherches pour ces faits de séquestration", a poursuivi le procureur.

Le cadavre avait été découvert jeudi matin vers 08H00, encore en flammes, en bordure d'un chemin, par une femme qui promenait son chien. Le procureur devrait donner une conférence de presse lundi sur cette affaire.

