Craignez-vous que le projet de loi de finances 2025 du gouvernement impacte votre quotid

PUBLI-INFO • Imité, jamais égalé… Depuis 10 ans, Studiomaton photo booth, fondé par Rémi Clémencin, designer graphique, et Pascal Petite, photographe professionnel, met l’ambiance des évènements privés et publics dans la boîte en un seul clic du pied. Une animation devenue essentielle pour les petites comme les grandes occasions en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi partout en France et au-delà des frontières… Retour sur une décennie de succès.