Crues : plusieurs cours d'eau de Franche-Comté placés en vigilance jaune

Au total, huit affluents sont placés en vigilance jaune aux crues et inondations ce mardi 8 octobre 2024 en Franche-Comté. Voici plus de détails…

La Savoureuse, l’Allan, le Doubs en amont de l’Arcier, l’Ognon en amont de la Linotte, la Saône en amont de la Lanterne, la Seille, la Saône de la Lanterne à l’Ognon et le Gier sont placés en vigilance jaune sur le site de vigicrues.fr.

Pour rappel, le Jura est en vigilance orange "pluie et inondations" et les sept autres départements de Bourgogne Franche-Comté sont en vigilance jaune. Suite aux fortes pluies de nombreuses routes ont été inondées notamment dans le Jura et la Haute-Saône sur les secteurs de Belfort, Héricourt, Banvillars ou encore en direction de Lire enter Couthenans et La Verrerie.

"Des pluies souvent marquées, parfois accompagnées d'orages forts s'attardent en début d'après-midi de la Franche-Comté aux Alpes, jusqu'aux Alpes-Maritimes. De plus le vent de sud-est souffle assez fort, atteignant 60 à 80 km/h en rafales. Progressivement, les pluies s'éloignent peu à peu par les frontières de l’est", prévient Météo France.