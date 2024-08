Cussey-sur-l'Ognon : un homme et son fils renversés par une voiture

Dimanche 4 août 2024, à 00h40, les sapeurs pompiers du Doubs sont intervenus suite à la collision entre un véhicule et deux piétons sur la route départementale n°1.

À l'arrivée des secours, l'homme de 48 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Son fils de 11 ans était indemne.

Grâce à l'action rapide des secours et d'un témoin secouriste, la victime a récupéré son pouls et a été transportée médicalisée vers l'accueil des urgences vitales au centre hospitalier Jean-Minjoz. Son fils a été pris en charge et transporté en service pédiatrie.

Le conducteur du véhicule, un homme de 53 ans, a été laissé sur place après la réalisation d'un bilan.

L'axe de circulation a été coupé durant le temps de l'intervention.

La gendarmerie nationale s'est rendue sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage.