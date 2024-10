"Demain je crée" : une formation pour vérifier la faisabilité de son projet d'entreprise

BGE Franche-Comté propose la formation "Demain je Crée" aux personnes qui ont un projet d'entreprise et qui souhaitent en vérifier la viabilité économique, mais aussi savoir si le métier de chef d'entreprise leur correspond. Différentes sessions sont organisées en novembre 2024.

Pendant six semaines, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, les stagiaires abordent toutes les étapes de la création d'entreprise : adéquation personne / projet, pilotage de l'entreprise, gestion, communication, marketing, choix du statut juridique, prévisionnel financier.... Le tout "afin de démarrer sur de bonnes bases et en ayant conscience des différentes "casquettes" du chef d'entreprise. Les intervenants sont des conseillers formateurs BGE experts en création d’entreprise", nous précise-t-on.

À qui est destinée la formation ?

Cette formation est ouverte à toute personne de plus de 16 ans ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise en Bourgogne-Franche-Comté. Le coût de la formation est pris en charge par la Région Bourgogne-Franche-Comté. L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est prévue pour cette formation. Le premier contact avec BGE permettra de recueillir les besoins d’adaptation.

Afin de faciliter l'accès à cette formation à tous les Francs-Comtois, BGE Franche-Comté organise cet automne 5 sessions dans 5 lieux différents :

Lons-le-Saunier du 4 novembre au 13 décembre

Pontarlier du 4 novembre au 13 décembre

Vesoul du 4 novembre au 13 décembre

Besançon du 12 novembre au 20 décembre

Etupes du 12 novembre au 20 décembre

Pour en savoir plus, contacter l'antenne BGE la plus proche de chez vous. Coordonnées disponibles sur www.bgefc.org