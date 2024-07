Départs en vacances : Bison futé prévoit des routes chargées ce week-end du 14 juillet

Ce deuxième week-end des congés scolaires, du 12 au 14 juillet 2024, voit les départs en vacances s’intensifier et s’inscrire sur des distances parcourues plus longues, selon les prévisions de Bison futé. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires principalement sur les axes autoroutiers depuis le nord du pays en direction du sud ou des régions côtières.

Vendredi 12 juillet, dans le sens des départs, les difficultés de circulation seront nombreuses dans les métropoles et leur périphérie ainsi que sur les axes en direction des lieux de villégiature. Les axes desservant le sud la France seront chargés, en particulier les autoroutes A62 et A63 dans le sud-ouest, ainsi que les autoroutes A7 et A50 dans le sud-est. Les autoroutes desservant les régions septentrionales devraient également connaitre des encombrements, essentiellement sur les autoroutes A13, A25 et A1.

Samedi 13 juillet, dans le sens des départs, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi. Les autoroutes A11, A10 (à hauteur d’Orléans) et A7 seront particulièrement encombrées, et l’accès au tunnel du Mont-Blanc sera difficile.

Dimanche 14 juillet, dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus en région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier sur l’autoroute A7.

Les conseils de Bison futé

Dans le sens des Départs,

Conseils pour le vendredi 12 juillet :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A1 entre Paris et Lille, de 12h à 20h,

évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 18h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris de Caen, de 17h à 19h,

évitez l’A10 à hauteur d’Orléans de 16h à 18h et à hauteur de Bordeaux de 11h à 18h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 21h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 16h à 22h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 22h.

Conseils pour le samedi 13 juillet :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Nantes de 11h à 15h,

évitez l’autoroute A10, à hauteur d’Orléans, de 9h à 13h et à hauteur de Bordeaux de 10h à 17h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne de 9h à 18h,

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A9, entre Béziers et l’Espagne, de 10h à 15h,

évitez le nationale N85, entre Grenoble et Gap, entre 10h et 15h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h.

Conseils pour le dimanche 14 juillet :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h,

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 15h à 17h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 16h.

Dans le sens des Retours,

Conseils pour le dimanche 14 juillet :