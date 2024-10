Des agriculteurs forcent leur entrée au conseil de Bourgogne-Franche-Comté

Selon les Jeunes agriculteurs (JA) et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Côte-d'Or, qui avaient appelé à la manifestation, 3.447 dossiers sont en souffrance depuis un an et demi, empêchant le versement d'aides européennes (Feader, Fonds européen agricole pour le développement rural), gérés par la région.

"Ça fait 18 mois (...) Ils ont énormément de retards et, à la vitesse où ils avancent, ils sont dans l'incapacité de traiter les dossiers avant le 30 juin 2025. Ce qui est grave car, à cette date, l'argent retournera à l'Europe", a averti Thibault Renaud, vice président des JA de la région lors de la manifestation devant le conseil régional.

La région ''engluée dans une masse de dossier''

La présidente PS de la région, Marie-Guite Dufay, avait prévu de recevoir une délégation d'agriculteurs, mais en dehors de l'assemblée plénière. Une petite dizaine de manifestants a cependant réussi à forcer les portes de l'édifice régional, poussant Mme Dufay à finalement les inviter à rejoindre les débats où des membres des JA ont témoigné de leur "malaise". "Qui peut se permettre de vivre deux ans sans salaire?", a déclaré l'un d'eux devant l'assemblée des élus. "Ces retards sont anormaux", a répondu en séance la présidente de la région, estimant la "colère légitime". "On a mis les moyens pour avancer. Nous sommes englués dans une masse de dossiers et nous faisons tout pour nous désengluer", a-t-elle assuré. Les agriculteurs ont ensuite quitté l'hémicycle, rejoignant leurs collègues manifestant à l'extérieur.

