Descendre le Danube en kayak : le défi de Nathan pour l’association Rêves…

"L'année passée, j'ai réalisé différents voyages. Lors de ceux-ci, j'ai eu l'occasion de découvrir ce que représente le bonheur de réaliser ses rêves. Ce bonheur, je souhaite l'offrir à d’autres. C'est pour cela que je me suis rapproché de l'association: "Rêves". Cette association permet aux enfants malades de réaliser leurs rêves et ainsi mettre entre parenthèses la maladie, lors d'instants magiques", explique Nathan sur la page consacrée à la cagnotte participative.

Le Doubiste s'est lancé le défi de descendre le Danube en kayak. Au total, il parcourra 2600 km. "Il est parti en totale autonomie, ce dimanche 14 avril pour environ 40 jours, son périple a débuté à Ulm (Allemagne) et se terminera au détroit du Danube (mer noire, frontière entre la Roumanie et l'Ukraine). L'objectif est de récolter 1€ par km parcouru, voir bien plus !", nous précise-t-on.

Il est possible de suivre le périple de Nathan travers ses publications sur les réseaux sociaux. Un cagnotte a également été mise en ligne.