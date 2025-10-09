Deuil pÃ©rinatal : une journÃ©e dâ€™information le 15 octobre au CHU de BesanÃ§onÂ 

Ã€ lâ€™occasion de la JournÃ©e mondiale du deuil pÃ©rinatal, qui a lieu le 15 octobre chaque annÃ©e, le CHU de BesanÃ§on se mobilise et organise une journÃ©e dâ€™information et de sensibilisation Ã destination du grand public et des personnes touchÃ©es par ces Ã©vÃ©nements Ã©prouvants.

Mercredi 15 octobre 2025 10h-15h, hall de lâ€™hÃ´pital Jean-Minjoz

Peu Ã©voquÃ© dans le dÃ©bat public, le deuil pÃ©rinatal concerne les pertes de grossesses prÃ©coces du premier trimestre (200 000 par an en France) et la mortalitÃ© pÃ©rinatale (interruption mÃ©dicale de grossesse, dÃ©cÃ¨s in utero, Ã la naissance ou au cours des 7 premiers jours de vie) touchant prÃ¨s de 7 000 femmes et couples chaque annÃ©e en France. Ce drame conduit Ã un traumatisme qui varie selon le moment de la grossesse ou encore, selon l'expÃ©rience personnelle propre Ã chaque femme et chaque couple.Â

Programme de la journÃ©e Â

Le mercredi 15 octobre prochain, les soignants seront prÃ©sents (sage-femme, psychologue et mÃ©decin) pour informer et sensibiliser le grand public sur ces Ã©vÃ©nements de vie Ã©prouvants. La filiÃ¨re Grossesse arrÃªtÃ©e prÃ©coce (GAP) sera prÃ©sentÃ©e ainsi que lâ€™album jeunesse "Comme une graine â€“ Raconter la grossesse arrÃªtÃ©e" , conÃ§u et rÃ©alisÃ© par Dre MÃ©gane AchÃ¨che et lâ€™illustratrice Anna Lentzner. Trois associations seront Ã©galement prÃ©sentes (Coccinelle, Ã” fil des PrÃ©mas et Les Cigognes Bisontines). La crÃ©atrice locale De lâ€™Amour en BoÃ®te proposera gratuitement de graver des Ã©toiles en bois pour les personnes endeuillÃ©es. La librairie Lâ€™Interstice prÃ©sentera Ã©galement des ouvrages sur le thÃ¨me du deuil pÃ©rinatal. Deux questionnaires ont Ã©tÃ© conÃ§us pour faciliter les Ã©changes autour du deuil pÃ©rinatal (disponibles sur le stand des soignants). Enfin, des rubans roses et bleus seront distribuÃ©s tout au long de la journÃ©e, en signe de soutien et de sensibilisation.Â

Une nouvelle filiÃ¨re au CHU de BesanÃ§on Â

Les grossesses arrÃªtÃ©es prÃ©cocement (GAP) concernent 15 Ã 20 % des grossesses au premier trimestre. "Cet Ã©vÃ©nement frÃ©quent, physiquement et psychologiquement Ã©prouvant, est encore trop souvent sous-estimÃ©", selon un communiquÃ© du CHU de BesanÃ§on. "La prise en charge actuelle dans notre pays est morcelÃ©e et hÃ©tÃ©rogÃ¨ne, avec des parcours peu lisibles, des moyens limitÃ©s et un accompagnement insuffisant, ce qui aggrave la souffrance des patientes et des couples."Â

Pour rÃ©pondre Ã ces lacunes, l'Ã©tablissement bisontin a mis en place une nouvelle filiÃ¨re de soins novatrice dans la rÃ©gion dÃ©diÃ©e entiÃ¨rement aux GAP pilotÃ©e par un mÃ©decin rÃ©fÃ©rent, "visant Ã offrir un parcours structurÃ©, coordonnÃ©, plus humain, alliant prise en charge mÃ©dicale adaptÃ©e mais aussi un soutien psychologique". Un objectif majeur est dâ€™"assurer une prise en charge globale et bienveillante de ces couples, afin dâ€™amÃ©liorer significativement leur vÃ©cu en tant que patients."

Cette dÃ©marche sâ€™appuie sur une collaboration pluridisciplinaire renforcÃ©e entre urgences gynÃ©cologiques, hÃ´pital de jour, chirurgie gynÃ©cologique, santÃ© mentale, mÃ©decins et sage-femmes de ville.Â

Parmi un grand nombre d'actions mises en oeuvre pour limiter les ruptures de parcours et garantir un suivi personnalisÃ© figurent des nouvelles consultations post-GAP spÃ©cifiques, des parcours mieux identifiÃ©s, un protocole standardisÃ©, des supports pÃ©dagogiques pour les patientes mais aussi pour les fratries, ainsi que la crÃ©ation dâ€™une box ressource Ã disposition.Â

Un dispositif dâ€™accompagnement des internes aux urgences a Ã©tÃ© instaurÃ© pour homogÃ©nÃ©iser et amÃ©liorer la qualitÃ© de la prise en charge, favorisant une maÃ®trise des protocoles et une approche empathique dÃ¨s le premier contact. Un projet de recherche est en cours pour Ã©valuer lâ€™impact de la filiÃ¨re via des indicateurs de satisfaction des patientes, dâ€™adhÃ©sion des Ã©quipes et de qualitÃ© des soins.Â

Aujourd'hui, renforcer la prise en charge des GAP apparait comme essentiel et constitue une prioritÃ© dans le parcours de maternitÃ©. Cette nouvelle filiÃ¨re proposÃ©e apporte une approche structurÃ©e et centrÃ©e sur la patiente, offrant un modÃ¨le reproductible et Ã©volutif. Elle ouvre de prometteuses perspectives pour amÃ©liorer durablement le parcours des patientes Ã lâ€™Ã©chelle nationale, en homogÃ©nÃ©isant les pratiques et en renforÃ§ant lâ€™accompagnement global.Â

Un "salon des anges" Ã lâ€™hÃ´pital Jean-Minjoz : un appel aux dons pour rÃ©unir 10.000â‚¬

Afin dâ€™accompagner les parents dans leur deuil, le service souhaite amÃ©nager une nouvelle piÃ¨ce dÃ©diÃ©e appelÃ©e "salon des anges" et la rendre plus intime, chaleureuse et propice au recueillement, dans un espace proche du service dâ€™hospitalisation de la patiente.Â

Cet amÃ©nagement consiste en la crÃ©ation dâ€™une nouvelle piÃ¨ce ainsi que lâ€™achat de mobilier et de dÃ©corations. Pour mener Ã bien cette initiative indispensable, le fonds Phisalix (fonds de dotation du CHU) est Ã la recherche de 10.000 â‚¬.Â