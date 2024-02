Deux Doubiens à Paris pour la finale d’un célèbre jeu de poker en ligne

Du lundi 11 au dimanche 17 mars, le Paris Expo Porte de Versailles accueillera la finale du Winamax Poker Tour 2023/2024, le plus grand circuit de poker live organisé en France. Cette finale rassemblera les lauréats régionaux dont deux Doubiens qui se sont qualifiés lors des épreuves régionales.

Pendant sept jours, plus de 2 000 joueurs, dont deux Doubiens, se retrouveront dans la capitale en présence de nombreuses personnalités et également du Team Pro Winamax, l’équipe la plus titrée d’Europe.

Corentin de Pont-de-Roide a obtenu sa qualification à Grenoble et Mathieu, de L’Hôpital-du-Grosbois, à Poitiers. Tous les deux seront présents à Paris lors de cette semaine de compétition pour se mesurer aux meilleurs joueurs du pays et tenter d’obtenir le sacre de Champion de France de poker.

Le vainqueur repartira également avec une somme de près de 150.000 €.