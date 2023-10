Deux individus interpellés avec plus de 50g de cannabis et 30g de cocaïne à Besançon

Les effectifs de la BAC ont constaté la présence d’un individu assis sur le petit îlot du Minotaure avec un sac à dos à ses pieds. Les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif de surveillance, lequel a permis d'observer plusieurs ventes de produits stupéfiants entre cet individu et des clients. Les policiers sont intervenus lors d’une nouvelle transaction de produits stupéfiants entre ce vendeur et un nouvel acheteur. Interpellés, ils ont été conduits au service sans incident et placés en garde à vue.

Après une pesée, les forces de l’ordre ont découvert 35,30g d’herbe de cannabis, 54,15g de résine de cannabis et 44,05g de cocaïne. Auditionné, le vendeur a reconnu avoir vendu des stupéfiants pour gagner 100 euros, et ce depuis 4 jours. Il a expliqué être consommateur de cocaïne. L’acheteur a reconnu être consommateur et avoir acheté pour 10 euros au vendeur. Sur instruction du magistrat, les produits stupéfiants découverts ont été détruits.

L’acheteur, né en 1996, a été déféré devant Madame le Substitut du procureur. A l’issue du débat, il a été laissé libre dans l'attente de son jugement le 12 février 2024. Le vendeur, né en 1990 à Montbéliard a été déféré devant Madame le Substitut du procureur en vue d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. A l’issue du débat, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate.