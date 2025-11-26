Deux nouvelles maisons France Services dans le Doubs

Avec ces deux nouvelles labellisations, le nombre d’espaces France services dans le Doubs sera porté à 32 à compter du 1er janvier 2026. "Depuis fin 2019, le réseau des France services permet de rapprocher les services publics des usagers en offrant à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, la possibilité d’être accompagné dans ses démarches administratives du quotidien", nous est-il précisé.
Les espaces France services permettent de regrouper en un lieu unique, douze services et partenaires de l’État :
- France titres (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise),
- ministère des Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source),
- ministère de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit),
- ministère de la Transition écologique (Ma Prime Rénov'),
- Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (Anah),
- Caisse primaire d’assurance maladie,
- CARSAT (Assurance retraite)
- Caisse d’allocations familiales,
- France Travail,
- Urssaf,
- Mutualité sociale agricole,
- La Poste
- ainsi que de nombreux partenaires locaux (Missions locales, Fédération des Particuliers Employeurs de France...).
Au @salondesmaires, @FrancoiseGatel, @VincentJeanbrun et Michel Fournier ont annoncé la labellisation de 61 nouvelles maisons France services.
En 2027, France services comptera 3 000 structures sur l’ensemble du territoire.
?Plus d'infos : https://t.co/BkuF84SJpO pic.twitter.com/rKKEGxxVij
— Min. Ecologie Territoire Transports Ville Logement (@Ecologie_Gouv) November 19, 2025