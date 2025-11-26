Deux nouvelles maisons France Services dans le Doubs

À l’occasion du salon des maires et des collectivités locales, le 21 novembre 2025, Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, ont annoncé la labellisation de 61 nouveaux lieux d’accueil France services, dont deux dans le Doubs à Metabief et Grand Charmont.

Avec ces deux nouvelles labellisations, le nombre d’espaces France services dans le Doubs sera porté à 32 à compter du 1er janvier 2026. "Depuis fin 2019, le réseau des France services permet de rapprocher les services publics des usagers en offrant à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, la possibilité d’être accompagné dans ses démarches administratives du quotidien", nous est-il précisé.

Les espaces France services permettent de regrouper en un lieu unique, douze services et partenaires de l’État :

France titres (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise),

ministère des Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source),

ministère de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit),

ministère de la Transition écologique (Ma Prime Rénov'),

Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (Anah),

Caisse primaire d’assurance maladie,

CARSAT (Assurance retraite)

Caisse d’allocations familiales,

France Travail,

Urssaf,

Mutualité sociale agricole,

La Poste

ainsi que de nombreux partenaires locaux (Missions locales, Fédération des Particuliers Employeurs de France...).